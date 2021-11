Dončiću rdeča luč tudi za dvoboj v Staples Centru

Kariera Luke Dončića bo za vedno neizbrisno povezana z ekipo Los Angeles Clippers, proti kateri je odigral svoje prve in do sedaj edine tekme v končnici. Clippers so bili z zdaj že dlje časa poškodovanim Kawhijem Leonardom dvakrat usodni za Dončićev Dallas v prvem krogu končnice, ljubljanski zvezdnik pa bo tokrat izpustil prvi medsebojni obračun rednega dela sezone 2021/22.

Pred dvobojem je bil Dončić, ki ni odigral dveh tekem v Phoenixu, še vedno na seznamu igralcev, katerih nastop je vprašljiv. Zadnje informacije iz tabora Dallasa so govorile o tem, da se bodo o nastopu prvega zvezdnika odločili tik pred tekmo. Dončić očitno še čuti nekaj posledic v poškodovanih levem gležnju oziroma kolenu, čeprav se je spet ogreval s soigralci, a so pri Dallasu sporočili, da tudi v nedeljo zgodaj popoldne po kalifornijskem času ne bo igral. Po tritedenskem celjenju poškodbe se v pogon vrača nemški krilni center Maxi Kleber.

Dončić se je takole ogreval za spopad s Clippers: