Šepalo v obrambi in napadu, toda Aleksander Sekulić ima prve odgovore

Štiri tedne pred začetkom evropskega prvenstva v košarki so prve reprezentance že vstopile v obdobje pripravljalnih tekem. Po današnjih premierah v Klaipedi (Litva: Estonija 84:70) in Tampereju (Finska: Belgija 71:75) sta v Celju stopili na sceno še izbrani vrsti Slovenije in Nizozemske. Gostitelji so zaostajali večji del dvoboja, a proslavili tesno zmago s sedmimi točkami razlike. Jutri ob 20.15 bo v dvorani Zlatorog še soočenje med izbranci selektorja Aleksandra Sekulića in Črno goro.

Koga vse je pogrešala močno oslabljena slovenska reprezentanca in kdo vse je dobil priložnost za igro? Kaj vse je šepalo kljub veliki želji? V kateri prvini so Nizozemci najbolj prekašali gostitelje? Kdaj je dokončno padla odločitev? Kaj je po tekmi dejal povratnik Klemen Prepelič?