Slovenci želijo tudi v Ukrajini igrati na zmago

Dimec: Novembra sem bil kar malce živčen

Zaradi pozitivnega testa pred odhodom je namesto Gregorja Glasa v Kijev odpotoval Miha Lapornik. Na seznamu so še Jaka Blažič, Žiga Dimec, Alen Hodžić, Gregor Hrovat, Jan Kosi, Luka Lapornik, Jurij Macura, Blaž Mahkovic, Edo Murić, Luka Rupnik in Jan Špan.

Slovenska košarkarska reprezentanca je danes pripotovala v Kijev, ki bo gostil tretji cikel kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2022. Slovence, ki so na EP že uvrščeni, v četrtek čaka obračun z Madžari in v soboto z Ukrajinci.Kot so danes sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije (KZS), je ob začetku dogajanja v kijevskem "mehurčku" člane ekipe najprej čakalo testiranje na novi koronavirus. Po prostem dopoldnevu bo v večernih urah sledil prvi trening v mestni dvorani. Izbrani vrsti se je pridružil tudi selektorki je že opravil sestanka s trenerskem štabom in reprezentanti.»Glede na to, da tekem lastne ekipe nisem vajen spremljati prek televizijskega zaslona, sem bil novembra kar malce nervozen. Videti je bilo, da so se fantje zavedali, kaj sta ti dve tekmi prinašali in sem bil zelo vesel, da so nalogo odlično opravili ter nam že priigrali nastop na evropskem prvenstvu. Ponosen sem, da sem sedaj spet zraven, saj vedno rad oblečem slovenski dres. S selektorjem Sekulićem sva bila v stiku že novembra, tudi pred tokratnim zborom sva se slišala in komaj čakam, da gremo v dvorano. Veselim se teh dveh tekem in naša obveza je, da nadaljujemo z dobrimi igrami in pokažemo, kaj znamo,« je pred začetkom v Kijevu dejalV kijevskem mehurčku bo na sporedu pet tekem. V četrtek si bosta nasproti stali Slovenija in Madžarska, v petek se bosta pomerili Avstrija in Madžarska, v soboto bo na sporedu dvoboj Ukrajine in Slovenije, v nedeljo povratni obračun čaka Madžarsko in Avstrijo, za konec kvalifikacij pa še tekma med Madžarsko in Ukrajino.Na evropsko prvenstvo so neposredno že uvrščene gostiteljice prvenstva Nemčija, Italija, Češka in Gruzija ter še sedem reprezentanc - Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Grčija, Izrael, Slovenija, Španija in Ukrajina.