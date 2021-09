Slovenci zgodaj končali EP v košarki 3x3 po zmedi s koronskimi testi

Po zmedi s testiranjem na koronavirus in porazoma proti Estoniji ter Poljski so namreč nastope končali v skupinskem delu, je sporočila Košarkarska zveza Slovenije (KZS). Slovenska reprezentanca bi v Parizu na igrišče morala stopiti že v petek, a je po zmedi s testi na novi koronavirus tekmi skupinskega dela odigrala šele v soboto. Vendar brez Tjaža Rotarja, ki od francoskih zdravstvenih oblasti ni prejel zelene luči za nastop z razlago, da po četrtkovem negativnem, petkovem lažno pozitivnem in sobotnem ponovnem negativnem testu ni imel dveh zaporednih negativnih izvidov testiranj.



Slovenci so čakajoč na rezultate številnih testiranj večji del bivanja v Parizu namesto na igrišču preživeli v samoizolaciji. Izvide sobotnega jutranjega testiranja so prejeli šele dobre pol ure pred začetkom tekme in se pravzaprav brez stika z žogo podali na igrišče.



Le trojica slovenskih košarkarjev je nato krenila v dvoboj z Estonci, a ga po napeti končnici po podaljšku izgubila s 17:19. Takoj po uvodnem obračunu, so morali odigrati še tekmo s Poljaki, ki so bili od utrujenih Slovencev boljši z 21:14. Slednji so tako skupaj z Estonci napredovali v nedeljski četrtfinale, slovenski košarkarji pa so nastope na prvenstvu končali po skupinskem delu.



»Žal smo se do trideset minut pred tekmo z Estonijo ukvarjali s popolnoma drugimi stvarmi, kot bi se na evropskem prvenstvu morali, saj smo šele takrat dobili zadnji negativni izvid testiranja. Dva lažno pozitivna testa sta povzročila cel kup zmede in zapletov. Na srečo smo uspeli tekmi iz prvega prestaviti na drugi dan tekmovanja, tako da smo sploh lahko odigrali tekmi na prvenstvu,« je za KZS dejal slovenski selektor Matic Vidic.

Izida skupinskega dela EP v košarki 3x3:

Slovenija – Estonija 17:19

Finžgar 9, Julević 5, Đekanović 3; Metsalu 7, Lips 7, Laane 3,

Puidet 2.



Slovenija – Poljska 14:21

Finžgar 6, Đekanović 5, Julević 3; Zamojski 12, Diduszko 6,

Pawlowski 2, Rduch 1.

