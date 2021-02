Sloveniji slednjič drugo mesto v skupini F

Ukrajinska košarkarska reprezentanca si je v Kijevu z visoko zmago s 97:63 nad Madžarsko na koncu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2022 priigrala prvo mesto v skupini F. Drugo mesto je osvojila Slovenija, tretja je Madžarska, vse tri reprezentance pa so si že prej priigrale nastop na eurobasketu. Žrebanje skupin bo predvidoma 30. marca.



Reprezentance Ukrajine, Slovenije in Madžarske so v šestih odigranih tekmah dosegle vsaka po štiri zmage in dva poraza. Tudi v medsebojnih soočenjih so bile izenačene, saj so po dvakrat zmagale in izgubile. Tako je o končnem vrstnem redu v skupini odločala razlika med doseženimi in prejetimi točkami v medsebojnih tekmah teh treh reprezentanc. V tem je imela Ukrajina končni seštevek +26 točk (300:274), Slovenija +16 točk (308:292) in Madžarska -42 točk (274:316). Na četrtem mestu v skupini je brez zmage končala Avstrija.



Na EP bo nastopilo 24 najboljših evropskih reprezentanc, in sicer septembra 2022 v Nemčiji, Italiji, Gruziji in na Češkem. Poleg Ukrajine, Slovenije in Madžarske so se nanj uvrstile Belgija, BiH, Bolgarija, Češka, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Gruzija, Hrvaška, Italija, Izrael, Litva, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Rusija, Srbija, Španija, Velika Britanija in Turčija.



