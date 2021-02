Slovenke tudi za konec zelo prepričljive

Slovenija je v zadnjem, 6. krogu kvalifikacij za evropsko košarkarsko prvenstva za ženske premagala Islandijo s 96:59 (68:45, 44:25, 24:10). Tako je naša vrsta te kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2021 končala brez poraza, tudi v tem zadnjem kolu je bila na stožiškem parketu zelo prepričljiva.



Slovenska izbrana vrsta je bila v kvalifikacijah po dvakrat boljša od Grčije, Bolgarije ter Islandije in bo letos tretjič zaporedoma igrala na sklepnem turnirju najboljših šestnajstih reprezentanc Evrope. Evropsko prvenstvo bo v Valencii in Strasbourgu od 17. do 27. junija.



Slovenija je ena od treh reprezentanc med 32 v teh kvalifikacijah, ki so dobile vseh šest tekem. Dve novi zmagi jo bosta pripeljali do nove rekordne uvrstitve na lestvici FIBA (decembra 2020 je bila 30. na svetu), po kateri določajo kakovostne bobne za EP. Žreb 38. eurobasketa bo predvidoma 8. marca, Slovenija, ki je trenutno 18. reprezentanca v Evropi, pa bo najverjetneje v drugem ali tretjem kakovostnem bobnu.



Glede na to, da je imela tekma z Islandijo zgolj prijateljski značaj, so priložnost za igro dobile vse igralke na klopi Slovenije. Dokler so bile na parketu nosilke igre, je bila Slovenija za razred boljša, z menjavami pa je padel ritem igre in gostujoče košarkarice so lažje dihale.



Strelke za Slovenijo: Lisec 20, Friškovec 14, Oblak 13, Prezelj 10, Rupnik 9, Goršič 7, Barič 6, Dautović 4, Jakovina, Seničar po 2.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: