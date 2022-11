Slovenke v gosteh boljše od Poljakinj

Čeprav so si slovenske košarkarice kot gostiteljice neposredno zagotovile nastop na evropskem prvenstvu 2023, so tudi v tretjem kolu kvalifikacij dale vse od sebe. V Gniezdu so ugnale domačo reprezentanco Poljske z 78:71 (54:54, 37:41, 26:14). Tako so dosegle drugo zmago pred nedeljsko revanšo z neporaženo Turčijo v Mersinu.

Izbranke grškega selektorja Georgiosa Dikaiulakosa, ki vodi Slovenke, so odlično odprle tekmo. Začetna peterka, v kateri je bila tudi novinka Ajša Sivka, ki je dan prej praznovala 17. rojstni dan, je prvo četrtino dobila s 26:14. A nadaljevanje prvega polčasa je bilo povsem druga zgodba. Poljakinje so z delnim izidom 27:5 v 19. minuti prešle v vodstvo z 41:31 in na odmor odšle s prednostjo štirih točk.

Strelke za Slovenijo: Oblak, Lisec in Friškovec po 14, Cvijanovič 13, Jelenc 12, Jakovina 6, Debeljak 3, Sivka 2.

Po velikem odmoru je Slovenija znova pokazala svoj pravi obraz, zaigrala bolj agresivno v obrambi, hitro nadomestila zaostanek ter v izenačeni končnici spretno ter izkušeno prišla do zmage. Slabe tri minute pred koncem pri zaostanku dveh točk je Tina Cvijanovič (13 točk) zadela trojko in s polaganjem kronala nasprotni napad za 72:69, Eva Lisec (14 točk, met za tri točke 2:2) pa je s trojko za 75:71 manj kot minuto pred zaključkom dokončala nalogo.

Poleg teh dveh so do dvomestnih številk prišle še Teja Oblak (14 točk, 13 podaj), Zala Friškovec (14 točk, trojke 4:8) in Mojca Jelenc (12 točk, met 5:6, 5 skokov).