Stilska preobrazba Luke Dončića se je že začela

Dobre tri tedne pred uvodnim nastopom v 76. sezoni lige NBA in le devet dni pred začetno pripravljalno tekmo z Utahom so košarkarji Dallasa opravili prvi skupni trening pod vodstvom novega trenerja Jasona Kidda. Navzoči so opazili, da so se živahno lotili dela ter da so bili med vadbo dobro razpoloženi in sproščeni. Nič nenavadnega, bi lahko rekli, saj je bila teksaška era prejšnjega stratega Ricka Carlisla zelo dolga, začela se je že leta 2008, in vsi skupaj so potrebovali svež veter. Luka Dončić je ponudil dodatne odgovore.