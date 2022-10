Tako kot spomladi so dovolili Bursasporu, da je osvojil Stožice

V nadaljevanju preberite:

Če se po jutru dan pozna, se v Stožicah obeta zanimiva košarkarska sezona, v kateri pa vsaj sprva ne bo šlo brez kratkih stikov. Cedevita Olimpija se je po osvojitvi slovenskega superpokala in dveh gladkih zmagah ob začetku lige ABA spotaknila že na prvi oviri v evropskem pokalu. V prvem od 18 kol je znova izgubila proti svojemu dolžniku iz minule pomladi Bursasporu in le na trenutke prikazala obetavno igro. Boljše predstave si trener Jurica Golemac obeta, ko se bo dodobra prenovljeno moštvo uigralo in ko bodo okrevali Zoran Dragić, Karlo Matković in Lovro Gnjidić.

Kaj je škripalo v igri Ljubljančanov? Kako so gostje iz Turčije vnovič izpeljali svoj taktični načrt? Kako je razplet ocenil Golemac?