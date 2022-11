Tako nadarjen, poseben in dober, da bo spremenil ligo NBA

Že lep čas vzbuja pozornost, namenili so mu vlogo prihodnjega zvezdnika št. 1, napovedali so, da bo št. 1 na naboru, da bo spremenil podobo lige NBA ... O košarkarskem čudežu, 18-letnem Victorju Wembanyami, po petkovem prvem nastopu za francosko reprezentanco domala ni več dvomov o tem, da je pred njim sanjska prihodnost.

Kar 221 cm visoki igralec je pod vodstvom klubskega (Metropolitans 92) trenerja in selektorja Vincenta Colleta uprizoril debitantsko predstavo za najvišje ocene. Pri sijajni in prepričljivi kvalifikacijski zmagi trikolorov za svetovno prvenstvo prihodnje leto proti Litvi z 90:65 je Wembanyama dosegel 20 točk (met 6:13, za tri 1:2, prosti meti 7:7). Začinil jih je še z devetimi skoki ter po eno asistenco in ukradeno žogo z valorizacijo +25.

»Izjemna in spektakularna predstava,« sta si bila enotna selektorja v Panevežysu o igri komaj 100 kg težkega igralca z razponom rok 231 cm, ki lahko igra na vseh položajih. »Lahko si predstavljate, kako velik je, ko ga vidiš na spletu ali televiziji. Ampak ko ga vidiš pred očmi, šele spoznaš njegovo resnično veličino,« je očaral litovskega selektorja Kestutisa Kemzuro, Collet pa je uporabil primerjavo z litovsko legendo Arvydasom Sabonisom v njegovih najboljših letih.

»Če bo razvijal svoje sposobnosti, bo kmalu kot Sabonis,« je povedal najpomembnejši učitelj in trener francoskega čudežnega dečka.