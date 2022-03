Teksašani iz San Antonia zdaj ustrahujejo LeBrona Jamesa

Košarkarji moštva Golden State so brez poškodovanega superzvezdnika Stepha Curryja v ligi NBA izgubili proti San Antonio. Slednji so v San Franciscu s košem po odbitku prostega meta 0,3 sekunde pred koncem slavili dramatično zmago s 110:108 in s tem znižali zaostanek za Los Angeles Lakers.

Lakers bodo še trepetali za končnico, saj so rekorderji po številu naslovov, ki tokrat niso igrali, zdrsnili na deseto mesto zahoda.

V boju za končnico zahodne konference je New Orleans z zmago s 117:112 proti Atlanti na lestvici prehitel LA Lakers. Teksašani vse bolj pritiskajo, z 11. mestom pa ni moč niti v dodatne kvalifikacije za končnico.

Na vrhu je Phoenix, ki se je že uvrstili v končnico, po podaljšku s 127:124 premagal Sacramento. Najbolj se je z 31 točkami izkazal Devin Booker. Mikal Bridges je k zmagi dodal 27 točk, Landry Shamet pa 21. Pri kraljih je bil prvi strelec novinec Davion Mitchell z osebnim strelskim rekordom 28 točk.

»Zelo smo hvaležni, veliko fantov je zaslužnih za naš uspeh. Vsak v našem dresu je imel prste vmes pri preobrazbi naše ekipe, ki diha kot eno. Ponosen sem na našo psihološko trdnost, ki nam je danes pomagala v ključnih trenutkih,« je dejal trener Phoenixa Monty Williams.

Memphis, pri katerem je manjkal Ja Morant, kljub zmagi s 122:98 proti Houstonu nima več možnosti za prvo mesto po rednem del, a se je utrdil na drugem. Desmond Bane je bil prvi strelec grizlijev s 24 točkami. Košarkarji Utaha so se sicer približali Golden Statu, potem ko so v gosteh pri New York zmagali s 108:93.

Boston je na gostovanju pri Denverju, klubu Vlatka Čančarja, ki pa ga ni v ekipi, zmagali s 124:104. Jayson Tatum in Jaylen Brown sta vsak prispevala po 30 točk. Kelti, ki so ta čas četrti na vzhodu z istim izkupičkom kot Milwaukee, še vedno lahko upajo na drugo mesto v vzhodni konferenci.

Še posebej, ker je Philadelphia z 88:93 klonila proti Torontu. Joel Embiid je dosegel 21 točk. Pascal Siakam je bil s 26 prvi strelec Toronta.