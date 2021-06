Thibodeau v najtesnejšem glasovanju tega tisočletja pred Williamsom

Tom Thibodeau, ki je na trenerski stolček moštva iz New Yorka sedel lani julija, je v svoji prvi sezoni poskrbel za preobrazbo ekipe, ki je v rednem delu sezone 41-krat zmagala in 31-krat izgubila. New York je tako prvič po osmih letih, ko je nazadnje igral v končnici najmočnejše košarkarske lige na svetu, ob koncu rednega dela imel več zmag kot porazov. V prvem krogu končnice na vzhodu so potem z 1:4 v zmagah izgubili proti moštvu Atlanta Hawks.



Ameriški trener Thibodeau, prejemnik nagrade za trenerja leta za sezono 2010/11, ko je vodil ekipo Chicago Bulls, je v glasovanju premagal prvega trenerskega izzivalca za nagrado iz Phoenixa, Montyja Williamsa.



Thibodeauja je na prvo mesto postavilo 43 novinarjev, skupno pa je zbral 351 točk, medtem ko je Williams imel 340 točk, na prvo mesto pa ga je uvrstilo 45 novinarjev. Tako mu je le malo zmanjkalo, da bi prejel še drugo nagrado za trenerja leta, potem ko so ga pretekli mesec za trenerja leta izbrali pri združenju trenerjev NBA. Po poročanju ameriških medijev je bil izid najbolj tesen v 19 letih obstoja trenutnega načina glasovanja.



V glasovanju za trenerja leta je sodelovalo 100 športnih novinarjev, ki najboljšemu trenerju po svojem izboru namenijo pet točk, drugemu tri in tretjemu eno. Tretje mesto je zasedel Quin Snyder (Utah Jazz/161 točk), četrto pa Doc Rivers (Philadelphia 76ers/24).

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: