Trinajsto v nizu so preprečili Goran Dragić in drugi biki

Slovenski košarkar v ligi NBA Goran Dragić je Chicagom prišel do svojevrstnega dosežka. Biki so namreč v razprodani domači dvorani United Center postali ekipa, ki je zaustavila zmagoviti Brooklynov niz. Ta je trajal kar 12 tekem, tokrat pa so biki kljub 44 točkam Kevina Duranta zmagali s 121:112.

DeMar DeRozan in Patrick Williams sta vsak k domači zmagi prispevala po 22 točk, Nikola Vučević jih je dodal 21 in 13 skokov.

Dragić je odigral 17 minut tekme, v tem času pa k zmagi prispeval šest točk, tri skoke in šest podaj.

Z zmago bi se mrežice na vrhu vzhodne konference izenačile z Bostonom, namesto tega pa so zdaj skupaj z Milwaukeejem – s 104:101 je v gosteh premagal Toronto – na drugem mestu s tekmo zaostanka za Kelti.

Z zmago košarkarji Chicaga niso samo zaustavili zmagovitega niza gostov, temveč obenem tudi pokvarili izjemen večer Duranta, ki je tekmecem natrosil kar 44 točk. Kyrie Irving jih je dodal 25, Seth Curry pa 22 s klopi za rezervne igralce, a gostitelji so imeli kar šest košarkarjev, ki so dosegli vsaj deset točk.

Naslednja tekma bike čaka v soboto, ko bodo gostovali pri Philadelphia 76ers.