Trojke naj dežujejo tudi proti Bourgu, vendar ne smejo biti edini adut

Golemac: Bourg bo vrhunsko pripravljen

Zach Wright (levo) je v sezoni 2015/2016 nosil Olimpijin dres. FOTO: Eurocup

4. je Cedevita Olimpija v evropskem pokalu po številu doseženih trojk, a šele 17. po odstotku.

Srb in Hrvat glavni oviri

V pravem trenutku so prišli košarkarji Cedevite Olimpije v odlično strelsko formo. Po dveh zmagah nad Budućnostjo in eno nad Splitom, ob katerih so zadeli kar 47 trojk s polovičnim izkoristkom metov, jih čaka niz štirih pomembnih nastopov. Drevi ob 20.30 bodo v Stožicah odigrali prvo od dveh zaporednih tekem z Bourgom, ki se tudi breztrdno oklepa zadnje bilke za preboj v četrtfinale evropskega pokala, v ligi ABA pa jih čakata dvoboja s Partizanom in Crveno zvezdo.Pred soočenjem s trenutno četrto zasedbo francoske lige (lani je bila ob prekinitvi DP peta) se Olimpijin trenerni prepustil pretirani samozavesti. Raje opozarja, da njegove košarkarje čaka vse prej kot lahka naloga med lovom na že kar obvezno zmago v boju za napredovanje.»Bourg ima odlično, zelo pametno in napadalno usmerjeno moštvo. Že dve leti igra na visoki ravni in ima precej balkanskega pridiha. Trener, Črnogorec s francoskim potnim listom, vodi ekipo od leta 2016, košarkarji pa so povečini isti kot v prejšnji sezoni. Ker jim v evropskem pokalu gori pod petami, tekma za nas ne bo le pomembna, temveč tudi nevarna. Bourg je imel na voljo teden dni časa, saj konec tedna ni igral v državnem prvenstvu, zato pričakujem, da se nam bo postavil po robu z veliko energije in da bo taktično vrhunsko pripravljen,« ocenjuje Golemac.Opozorilo ni odveč, saj se aduti Cedevite Olimpije ne morejo zanašati, da bodo prav vsak večer polnili tekmečev obroč z dolgimi rafali trojk. Zavedati pa se morajo tudi, da je na evropskih tekmah marsikaj težje kot na regionalnih. V ligi ABA so denimo prepričljivo prvi po odstotku metov za tri točke (46,7), druga je Crvena zvezda s 43,2 in tretja Krka s 37,6, hkrati pa gladko vodijo tudi po številu trojk s 13,4 na tekmo, pri katerih med posamezniki prednjači krilni center ljubljanske ekipes 3,2 na nastop.je tretji z 2,3,pa enajsti z 1,9. V evropskem pokalu je medtem Cedevita Olimpija četrta po številu doseženih trojk (povp. 10,4), a šele 17. po odstotku (35,2), med prvimi 20 posamezniki pa je le Blažič s povprečjem 2,4 trojke (12.) in 48,3 odstotka (15.).Stožiški zasedbi se je na treningih pridružil center, toda vprašanje je, če je po daljši bolezni pripravljen za igro. Še bolj oslabljen pa je bil v zadnjih tednih Bourg, ki v drugem delu evropske sezone še ni okusil uspeha. V Podgorici je klonil z 80:108, v domači dvorani z bolonjskim Virtusom s 87:99, pri čemer je pogrešal nekaj pomembnih orožij. Organizatorse je namreč odločil za moštvo Canton Charge iz razvojne lige NBA, pod obročema pa manjka Alen Omić, ki bo zaradi poškodbe zadnje križne vezi v kolena odsoten vsaj še dva tedna.Nekdanji Olimpijin in reprezentančni center je bil v prvih desetih nastopih na mednarodni sceni pomemben dejavnik na poti do šestih zmag Bourga. Po dvakrat je ugnal Partizan, beneški Reyer in Bahcesehir, po dvakrat pa izgubil z Joventutom in Unicsom Kazanom. Savo Vučević hkrati nestrpno čaka, da si bo dirigent, ki je bil v sezoni 2015/2016 doma v Ljubljani, povsem zacelil stopalo, in da si bo kriloopomogel od mononukleoze. V vmesnem času je položil usodo moštva v roke srbskega branilca(povp 17,8 točke), hrvaškega centra(15,5), ki je prišel po Omićevi nezgodi, in krilnega centra(11,8).Cedevita Olimpija – Bourg (20.30);– Virtus Bologna : Budućnost 87:65 (Belinelli 21, Hunter 13, Ricci 11; Cobbs 15, Della Valle 12, Popović 7).