Trojke Ljubljančanov so deževale, drugih rešitev je bilo premalo

Kar 19 trojk z 36 meti, kar je najboljši dosežek v regionalni sezoni, so zadeli košarkarji Cedevite Olimpije v izrazito napadalno usmerjenem derbiju 16. kola lige ABA, vendar vseeno klonili proti vodilni Crveni zvezdi. Sredi tretje četrtine so zaostajali že s 17 točkami razlike, a vstopili v zadnje štiri minute z -4 in ponujala se jim celo priložnost, da bi presenetili evroligaša na njegovem parketu. Vendar ostrostrelski navdih ni bil dovolj, pri številnih prvinah so imeli (pre)velike rezerve, da bi lahko dosegli še deseto zaporedno regionalno zmago.

Izjemno zanimiv dvoboj v Beogradu je imel kar lep čas značilnosti ekshibicije, zakaj? Kdaj si so si Ljubljančani privoščili edine zares črne minute? Kje sta razloge za poraz videla Yogi Ferell in Marko Jeremić? Kje je bilo stožiško moštvo najšibkejše in kako ga je videl trener Jurica Golemac?