Tudi Dončića skrbi prepih pod Dallasovim obročem

Po odličnem začetku sezone je Dallas pristal na realnih tleh. Konec tedna je najprej prinesel strelski šov in tesen poraz z Milwaukeejem, zgodba se je nadaljevala tudi ob povratku na domači parket, kjer jih je odpihnil Sacramento. Obrambnih vrzeli ne morejo zakrpati niti strelski izbruhi Luke Dončića in Kyrieja Irvinga, trener Dallasa Jason Kidd je bil zelo jasen: »Preprosto je – če prejmeš 130 točk, tekme ne moreš dobiti.«

Minuli konec tedna je pokazal, kako visoko dejansko kotirajo delnice Dallasa v aktualni sezoni. Poraza z Milwaukeejem (125:132) in Sacramentom (113:129) nista bila presenetljiva, sta pa potrdila napovedi z začetka sezone, da bo obramba Teksašanov težko kos najbolj prodornim, predvsem pa telesno močnim tekmecem v ligi.

Prodorov Antetokounmpa v raketo povsem ustaviti ne more nihče, Dallas ga na poti do 40 točk ni niti omejil. Sacramentova Domantas Sabonis in De'Aaron Fox sta dodatno razkrila razsežnost Dallasovih obrambnih težav. Dončića in Irvinga hitri branilci nasprotnih ekip na prvi liniji obrambe zlahka prebijajo, nemočen je tudi novinec pod košem Dereck Lively.