Tudi iz Benetk so se vrnili brez lepega spominka za domače

V nadaljevanju preberite:

Če ni šlo trikrat, bo morda šlo četrtič, popravnih izpitov bomo imeli v izobilju, ko bomo dopolnili svoje vrste, so si verjetno rekli košarkarji Cedevite Olimpije pred gostovanjem v Benetkah in še enkrat ostali praznih rok. Domača Umana je bila tako kot v prejšnjih tednih Bursaspor, Cluj-Napoca in Joventut previsoka ovira za oslabljene Ljubljančane, toda v evropskem pokalu jih čaka še 14 nastopov, v izločilne boje osmine finala pa bo napredovalo osem od desetih moštev iz vsake skupine. In večkrat smo se prepričali, da ni pomembno, kdo v sezoni dobro začne, temveč kdo jo uspešno konča.

Z okleščenim kadrom je imela stožiška zasedba precej manj agresivnih adutov za kaznovanje domačega moštva, ki je z naskokom najstarejše med vsemi 20 udeleženci evropskega pokala. Kaj vse bi morala postoriti, a ni? Na srečo je naletela na dobrodušne gostitelje, ki niso vedeli, kaj bi počeli s svojo kakovostjo. Kako se je odvijala tekma in pri katerih prvinah so Ljubljančani vnovič odpovedali? Pri kateri so prijetno presenetili?