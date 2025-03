V Dončićevem zmagovalnem receptu tokrat asistence in prosti meti

Ritem tekem v zaključku rednega dela sezone je za košarkarje Los Angeles Lakers neizprosen. Zaradi januarskih požarov je moralo vodstvo lige v že tako zgoščen urnik umestiti še nekaj preloženih tekem, posledično bodo Jezerniki v tednu dni kar trikrat odigrali dve tekmi zapored.

Z drugim tovrstnim izzivom so dobro opravili, po zmagi nad Phoenixom so brez težav odpravili še San Antonio Spurs s 125:109. Luka Dončić je tekmo končal z 21 točkami in 14 asistencami, le skok mu je zmanjkal do trojnega dvojčka, polovico zadnje četrtine je spremljal s klopi.

Phoenix je tudi po menjavi dresa ostal Dončićeva najljubša stranka, proti moštvu iz Arizone ima karierno povprečje skoraj 30 točk na tekmo, tudi v nedeljo zvečer je v osrednjem dvoboju sporeda v NBA blestel s 33 točkami. Dan pozneje so bile noge slovenskega zvezdnika utrujene, vprašljiv je bil zaradi bolečin v gležnju, začutil jih je ob padcu na tekmi s Phoenixom, a je stisnil zobe.

Dončić je tekmo končal z 21 točkami, 10 jih je prispeval s črte prostih metov, na voljo je imel 13 od skupno 18 prostih metov LA Lakers. FOTO: Kirby Lee/Reuters

Tekmo s San Antoniom je Luka začel z zadeto trojko in metom v raketi v prvi četrtini, nato se mu je pri metu ustavilo. Obramba San Antonia ga je podvajala in ga na vse načine, tudi z grobo obrambo poskušala odrezati od igre. A to Dončića ni zmedlo, s podajami je lepo narekoval ritem igre in pripravljal odprte mete soigralcem, k zmagi je pomembnih 10 točk prispeval s črte prostih metov.

Lakers so večino drugega polčasa vodili z dvomestno prednostjo, ki je presegla tudi 20 točk. Luka je prvo polovico zadnje četrtine presedel na klopi za rezervne košarkarje, a je ob tem igra zvezdnikov iz Los Angelesa, ki še vedno pogrešajo LeBrona Jamesa, izgubila rep in glavo, zato ga je J.J. Redick vrnil v igro za zadnjih šest minut. Dončić je varčeval z močmi, a z dvema polaganjema vseeno zajezil nalet Spurs, prednost je narasla nazaj na 18 točk in Ljubljančan je lahko slabe tri minute pred koncem oblekel pulover in zaključil tekmo.

V ponedeljkovem večeru v Kaliforniji je Luka v statistiko vpisal 21 točk ob slabem metu iz igre 5/20, zadel je eno trojko iz sedmih poskusov, a dodal 10 točk iz 13 prostih metov. Tekmo je najbolj zaznamoval s 14 asistencami, le skok mu je zmanjkal za nov trojni dvojček v dresu Lakers. »Imeli smo ogromno odprtih metov za tri, Luka bi tekmo lahko zaključil tudi z 18 ali 19 asistencami,« je vodenje igre slovenskega zvezdnika pohvalil Redick. Odlično je igral tudi Austin Reaves, s 30 točkami je bil prvi strelec tekme, zadel je pet trojk.

Na naslednjo tekmo Dončić ne bo čakal dolgo, v noči na četrtek (3.00) v Los Angeles prihaja Denver, ki je pred pomembnim dvobojem za visoko mesto na Zahodu odpočil Nikolo Jokića in Jamala Murrayja ob zmagi nad Golden Statom s 114:105. Do konca rednega dela Jezernike čaka še 15 tekem.

FOTO: Kirby Lee/Reuters

Los Angeles Lakers – San Antonio Spurs 125:109 (32:22, 33:29, 29:24, 31:34)

Reaves 30, Dončić 21, 14 asistenc in 9 skokov, Finney-Smith in Goodwin 15; Castle 23, Vassell 17.

Zadnjih 15 tekem LA Lakers