Dončić ob vrnitvi v Kalifornijo poskrbel za mrk Sonc

Košarkarji Los Angeles Lakers so prekinili niz štirih porazov in ob vrnitvi v Kalifornijo premagali Phoenix Suns v ligi NBA s 107:96. Najbolj zaslužen za to je bil najboljši slovenski igralec Luka Dončić, ki je ob odsotnosti LeBrona Jamesa vpisal 33 točk, 11 skokov in 8 asistenc.

Jezerniki so v prvi četrtini odčitali lekcijo gostom in vodili tudi za 20 točk. Dončić je k temu prispeval levji delež s 13 točkami v prvih desetih minutah. Čeprav je v drugi četrtini slovenski zvezdnik prispeval le štiri točke, pa so domači na glavni odmor odšli z vodstvom 54:37.

Tudi v tretji četrtini so domači goste večinoma držali na varni razdalji, a vendarle se je Phoenix nekajkrat približal na manj kot deset točk. Zadnjo četrtino so Jezerniki začeli s +12, nato pa tudi po zaslugi slabega meta gostov brez težav ohranjali dvoštevilčno prednost. Svoje je znova v ključnih trenutkih prispeval tudi Dončić (proste mete je izvajal 13:14), ki je na sedmi zaporedni tekmi proti Phoenixu dosegel vsaj 30 točk.

Lakers, pri katerih je Austin Reaves dodal 28 točk, Jaxson Hayes pa 19, so zdaj pri razmerju zmag in porazov 41-25, Phoenix, pri katerem je Kevin Durant dal 21, Devin Booker pa 19 točk in 11 asistenc, pa pri 31-37.

Pred tem pa je nov poraz vpisala nekdanja Dončićeva ekipa Dallas Mavericks, ki je doma izgubila proti Philadelphia 76ers s 125:130.