Dončić hvalil neverjetnega Reavesa, veseli se obračuna z Jokićem

Los Angeles Lakers so kljub slabi strelski predstavi slovenskega zvezdnika Luke Dončića na drugi zaporedni tekmi premagali San Antonio Spurs. Dončić je k zmagi prispeval 21 točk, 14 podaj in devet skokov. Vendar je Slovenec zadel le pet od 20 metov iz igre, od tega le eno trojko iz sedmih poskusov.

»Obupno,« je o svojem strelskem večeru na novinarski konferenci dejal 26-letni Ljubljančan. Bil pa je navdušen nad odstotkom odprtih metov za tri točke, ki si jih je ekipa ustvarila. Teh je bilo kar 70 odstotkov oziroma 34 od 48. »Vse to kaže, kakšno ekipo imamo. Zelo dobro delimo žogo in ko igramo hitro, nas je težko ustaviti. Če imaš toliko odprtih poskusov za tri, jih moraš zadeti in dobiti tekmo. V takem ritmu moramo nadaljevati,« je še dejal Dončić po 19 od 48 zadetih metih za tri svoje ekipe.

Prvi strelec večera s 30 točkami je bil Dončićev soigralec Austin Reaves, ki je na zadnjih štirih tekmah v povprečju dosegel več kot 30 točk na tekmo. Reaves je izza črte za tri točke zadel pet od trinajstih metov, dodal pa je še po sedem skokov in asistenc ter si po tekmi prislužil Dončićevo hvalo.

»Pravkar je dosegel 30 točk na četrti tekmi v petih dneh,« je po tekmi povedal Dončić. »Je neverjeten igralec. To, da ni bil izbran na naboru, je neverjetno. Ni lahko biti neizbran in igrati na tej ravni, zato je neverjetno, da mu lahko stojim ob strani.«

Naslednjič proti Denverju

Jezernike v noči na četrtek čaka tekma proti Denver Nuggets srbskega zvezdnika Nikole Jokića. Tridesetletni kandidat za najkoristnejšega igralca sezona na zadnji tekmi Denverja proti Golden State Warriors zaradi poškodbe komolca ni igral. Luka Dončić se veseli dvoboja s tretjeuvrščeno ekipo na zahodu.

»Takšne tekme so vedno zahtevne in vselej prinašajo dodatno motivacijo. Zelo se veselim te tekme. Ekipa, ki ima Jokića, je zelo nevarna. Je izjemen košarkar in pozna vse zvijače. Za nas bo to zabaven izziv in upam na izjemno tekmo,« je o prihajajočem obračunu dejal Dončić.