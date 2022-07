Tudi ljubljenec navijačev ostaja zmaj

Devetnajstkratni slovenski državni prvaki v košarki iz Ljubljane sestavljajo igralski mozaik za novo sezono. Po Edu Muriću ostaja del Cedevite Olimpije tudi najkoristnejši igralec finala slovenskega prvenstva, Alen Omić.

Po vrnitvi v Ljubljano v minuli sezoni bo 216 centimetrov visoki in 31 let star ljubljenec ljubljanskega občinstva še naprej kraljeval pod obročema v Stožicah, so danes potrdili na spletni strani zmajev.

»Že ob vrnitvi v Ljubljano sem povedal, da je to moj drugi dom, in vesel sem, da ostajam v Cedeviti Olimpiji. V sezoni, ki je za nami, smo napravili velik korak naprej, navijači so se vrnili v dvorane in želim si, da so tribune na vsaki naši domači tekmi nabito polne, mi pa bomo poskrbeli, da bodo domov odhajali zadovoljni. Verjamem, da lahko tudi v novi sezoni stopimo korak naprej, navijače pa že zdaj vabim na vse tekme, ki so pred nami,« je za klubsko spletno stran povedal Omić.

Nekdanji slovenski reprezentant se je četi glavnega trenerja Jurice Golemca pridružil konec novembra 2021. V Tuzli rojeni velikan je dres ljubljanskega kluba že nosil med letoma 2012 in 2015.

V sezoni 2021/22 je Omić v dresu Cedevite Olimpije zaigral na 22 tekmah regionalne lige in 15 tekmah evropskega pokala. V evropskem pokalu je v povprečju dosegal 8,8 točke, 7,3 skoka in 2 podaji na obračun, v regionalni ligi pa 7,9 točke, 6,4 skoka in 1,9 asistence na dvoboj.

V finalu državnega prvenstva je na treh tekmah v povprečju dosegal 13 točk in 14 skokov na tekmo, kar mu je prineslo tudi naziv najkoristnejšega igralca finala.