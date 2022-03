Tudi na popravnem izpitu kot vajenci, ne kot mojstri

V nadaljevanju preberite:

Slovenski košarkarski reprezentanti so po eni strani upravičeni ponosni na minule uspehe, vendar imajo že nekdaj težave, ko morajo oceniti svoje poraze. V ponedeljek zvečer so tako poudarjali, kako imenitno so igrali v drugem polčasu kvalifikacijskega dvoboja za svetovno prvenstvo 2023 s Finsko (79:83), ni pa se jim svitalo, zakaj so tako odpovedali v prvem. Kot da bi bila višja sila kriva, da so še drugič v pičlih 74 urah izgubili s tekmecem, ki jih je prej ugnal le enkrat – v treh desetletjih. Ali ker so v Espooju in Kopru v seštevku vodili le pet minut.

Kaj vse je šlo narobe in kako je nov poraz ob porazni statistiki videl selektor Aleksander Sekulić? Je igra v obrambi res zgolj zapravljanje časa med dvema napadoma?