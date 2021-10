Tudi oslabljen Dallas prevelik zalogaj za prvake

Dallas Mavericks so zaključili z obdobjem pripravljalnih tekem pred začetkom sezone v ligi NBA. Za konec so brez Luke Dončića, Kristapsa Porzingisa, Tima Hardawaya mlajšega in še nekaterih premagali Milwaukee Bucks, ki sezono 2021/22 začenjajo po svojem drugem naslovu v zgodovini kluba. Giannis Antetokounmpo je bil s 26 točkami (10 skokov) prvi strelec obračuna, za Dallas je 17 točk zbral Jalen Brunson (5 skokov, 6 podaj).

Gostje so po izenačeni prvi četrtini prvič občutneje pobegnili sredi druge četrtine in prednost ohranili do konca dvoboja. Ob polčasu je bil izid 67:50, s klopi se je s 14 točkami izkazal tudi Trey Burke, ki je dodal še pet skokov in tri podaje.

Dramatično v New Yorku, Curry v pol ure pokopal Portland

Na preostalih obračunih je Miami premagal Boston s 121:100, Detroit pa je bil boljši od Philadelphie s 112:108. Dramatično zmago nad Washingtonom so s košem Juliusa Randla slavili New York Knicks (115:113). Derrick Rose je dosegel 28 točk.

Indiana Pacers, ki jih je po koncu minule sezone po slovesu od Dallasa prevzel Rick Carlisle, so morali na domačem parketu priznati premoč Clevelandu (94:110). Predstavo večera je prikazal Stephen Curry z 41 točkami in 9 skoki za zmago Golden State Warriors nad Portlandom (119:97). Igral je sicer le 30 minut. Zmag so se veselili tudi Chicago Bulls, premagali so Memphis s 118:105, in San Antonio Spurs, ki so v teksaškem obračunu ugnali Houston s 126:98.