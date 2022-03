Umana v Stožicah kot na krhki gondoli sredi razburkanega oceana

V decembrskem soočenju z Umano v Benetkah so košarkarji Cedevite Olimpije zdrsnili na dno v tekmovalni sezoni, saj so doživeli še peti zaporedni poraz v evropskem pokalu. V sinočnji uspešni revanši v Stožicah so dosegli popolno nasprotje v sinusni krivulji s še bolj izrazitim odklonom. Toda po šesti evropski zmagi v nizu, najlažji doslej, in potrditvi uvrstitve v osmino finala hkrati obljubljajo, da to še zdaleč ni njihov vrhunec. Na pozitivnem valu bodo poskusili jezditi tudi v nedeljskem derbiju lige ABA s Partizanom v Tivoliju, nato pa ...

C. Olimpija: Umana 105:90 (86:59, 56:33, 28:10) Dvorana Stožice, gledalcev 3500, sodniki Obrknežević (Srb), Thepenier (Fra) in Peer (Izr). Cedevita Olimpija: Pullen 8 (1:1), Ferrell 17, Ejim 7 (2:2), Murić 12 (2:2), Auguste 20 (2:3), Blažič 15 (1:2), Ščuka 3 (1:2), Omić 10, Dragić 11 (4:7), Radovanović 2. Umana: Bramos 2, Tonut 14 (2:2), Daye 7 (1:2), De Nicolao 13 (2:2), Sanders 24 (1:1), Echodas 5 (3:6), Morgan 8 (4:4), Mazzola 3, Brooks 4, Watt 10 (2:4).

Ko igrajo Ljubljančani tako, kot so proti Benečanom, je vse videti preprosto. Njihovi privrženci na vse bolj zapolnjenih tribunah so na trenutke celo pomislili, da se niso niti preznojili na poti do drugega najvišjega uspeha (in četrte stotice) v evropski sezoni. A čeprav so vodili že z 32 točkami naskoka, rekord ostaja +17 z dvoboja s turškim Bursasporom (103:86). V takšnih primerih namreč že od vekomaj grozi le ena nevarnost, da bi se moštvo uspavalo ob zgodnjem visokem vodstvu.

A hujše grožnje za četo Jurice Golemca tokrat ni bilo. Bila je kos skoraj vsem izzivom, ki so jo čakali pri prednosti 18 točk po uvodni četrtini in tudi pri 41:16 v 13. minuti, čeprav njeni aduti po štirih uspešnih metih za tri točke v prvem delu tekme v drugem niso zadeli niti enega. Imeli so dovolj drugih rešitev, s katero so dobesedno osmešili prehajanje gostov od posamične obrambe k conski in kombinirani ter nazaj.

Športni direktor domače ekipe Sani Bečirovič je s fotografijo spomnil Jordana Morgana na sezono 2017/18, ko je igral v Stožicah. FOTO: Cedevita Olimpija

Trener gostov Walter de Raffaele, ki se je počutil kot na krhki beneški gondoli sredi razburkanega oceana, dolgo ni preizkusil le enega orožja, slovenskega reprezentanta Jordana Morgana. Začuda ga je zadržal ob sebi do sredine tretje četrtine, potem ko je Cedevita Olimpija vodila že s 63:33.

Golemac je čestital

Do takšnega razmerja sil so Ljubljančani prišli z enakomerno porazdelitvijo nalog. Že do 25. minute so imeli šest košarkarjev z dvomestnim strelskim učinkom in nadaljevali v kolektivnem duhu, dokler si glavni aduti niso prislužili počitka na klopi, ki so ga dočakali bistveno prej kot običajno.

To je bil signal za goste, po zaostanku s 50:82 so dobili zadnjo četrtino z 31:19 ter po vstopu v igro benjaminov Dana Duščaka, Luke Ščuke in Žige Daneva močno ublažili poraz. »Čestitke našim fantom, saj v zadnjem času igrajo zares dobro, in tokrat so si povsem zaslužili zmago. Toda gledati moramo naprej, pri košarki ne poznamo besede včeraj. Še bolj trdo moramo vaditi,« je bil upravičeno zadovoljen Jurica Golemac.

