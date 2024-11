V Čačku s trojkami rešetali v drugem polčasu

Košarkarji Cedevite Olimpije so v tekmi 10. kola lige ABA v gosteh premagali Borac s 94:74 (24:19, 43:36, 66:57). Ljubljančani so se vsaj začasno malce dvignili na lestvici regionalne lige, potem ko so v Čačku na deseti tekmi sezone dosegli četrto zmago. S tem so še naprej daleč od vrha, a so varovanci Zvezdana Mitrovića povezali dve zaporedni zmagi v regionalnem tekmovanju oziroma tri vključno z zmago v evropskem pokalu sredi tedna.

Po izenačenem začetku je do nekoliko oprijemljivejše prednosti prišla ljubljanska zasedba, ki je prvo četrtino dobila za pet točk. Domačini iz Čačka so bili vseskozi blizu, večkrat izenačili, a je ob koncu polčasa Cedevita znova stopila na plin in z najvišjo prednostjo na tekmi odšla na premor (43:36).

Borac – Cedevita Olimpija 74:94 (19:24, 36:43, 57:66) Dvorana Borac, 1500 gledalcev, sodniki Belošević (Srbija), Radojković, Mustapić (oba Hrvaška). Borac: Baldwin 12 (3:4), Pavićević 12 (4:6), Nikolić 1 (1:2), Jošilo 11 (1:4), Ćurčić 3, Smith 10 (3:3), Gagić 7 (1:2), Manojlović 6 (0:4), Valinskas 12 (4:5); Cedevita Olimpija: Stewart 8, Robinson 13, Jones 9 (4:4), Radović 2, Nikolić 14 (1:1), Glas 3, Lemar 8 (3:3), Blažič 14 (4:5), Beringer 3 (1:2), Geben 9, Stipanović 9 (1:2), Daneu 2; prosti meti: Borac 17:30, Cedevita Olimpija 14:17; met za tri točke: Borac 7:20 (Jošilo 2, Valinskas 2, Baldwin, Ćurčić, Smith), Cedevita Olimpija 8:16 (Blažič 2, Robinson, Jones, Nikolić, Glas, Lemar, Geben); osebne napake: Borac 19, Cedevita Olimpija 27.

Olimpija je prvo trojko prek Jake Blažiča zadela šele v tretji četrtini za prvo vodstvo z desetimi točkami. Kasneje je to še oplemenitila, vodila za 15 točk, a so domači zadnji del dvoboja začeli z -9. Slovenski predstavnik je v prvi polovici zadnje četrtine strnil obrambo in prišel do najvišje prednosti 21 točk za mirno končnico proti ekipi iz Čačka.

Če so za tri Ljubljančani sprva metali malo in še manj zadevali (0/5), so z osmimi zadetimi trojkami v drugem delu odstotek dvignili na 50. Skupaj so iz igre metali kar 65,5-odstotno, tekmec pa 42,4.