V hudih časih bi jim zelo prav prišlo pet milijard dolarjev

Nekoliko nenavadno zveni, da so šefi lige NBA skoraj vsakodnevno prisiljeni preložiti kakšno tekmo zaradi stopnjevanja pandemije v ZDA (košarkarjem Washingtona se jih je nabralo že šest) in da hkrati vse resneje razmišljajo, da bi tekmovanje razširili z zdajšnjih 30 moštev na 32. Toda obe plati sta po svoje povezani. Klubi namreč po desetih mesecih brez prihodkov od prodaje vstopnic in porabe v dvoranah potrebujejo svež kapital, na račun dveh novincev pa bi lahko pridobili pet milijard dolarjev.