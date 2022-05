V najtrših spopadih ne gre brez mišic in centimetrov

V nadaljevanju preberite:

Končnica lige ABA se vsako leto globlje zareže v košarkarski koledar – lani se je polfinale končal 11. maja, v zadnjih predkoronskih sezonah v prvih dneh aprila –, zato se utegne finale med Crveno zvezdo in Partizanom letos končati šele 6. junija. Nacionalna prvenstva zato vse bolj ostajajo v senci in tako je ostalo skoraj neopaženo, da bo Cedevita Olimpija že jutri ob 20.30 začela odločilni dvoboj do treh zmag za slovenski naslov s Heliosom v Domžalah. Večina pa ve, da je po porazu v Beogradu z 78:88 zasedla četrto mesto v regiji.

S kakšnimi mislimi so se Ljubljančani vrnili v Slovenijo? Kje in kdaj so zamudili priložnost? Ali je lahka konjenica dovolj za tekme končnice?