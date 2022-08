V Nemčiji bi rad osvojil kolajno skupaj s starejšim bratom

V nadaljevanju preberite:

Na seznamu 20 slovenskih kandidatov za nastop na letošnjem evropskem prvenstvu brata Dragić izstopata tako po izkušnjah (ali starosti, če že hočete) kot učinkovitosti pri reprezentančnih nastopih. Med čakanjem na odločitev 36-letnega Gorana, ali bo še šestič igral na eurobasketu, za tri leta mlajšega Zorana ni dvoma. V Nemčiji želi osvojiti kolajno in nadomestiti vse prijetne občutke, ki so se mu pred petimi leti izmuznili zaradi poškodbe kolena.

Kakšni so bili prvi reprezentančni začetki Zoran Dragića in kako vidi letošnje debitante? Kdo so v peščici velikanov, ki je na večnih lestvicah pred njim? Zakaj ni vrtal v brata, naj vztraja v izbrani vrsti? Kako doživlja igranje z Goranom? Kaj si obeta od podaljšanja pogodbe s Cedevito Olimpijo?