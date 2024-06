V Pirej brez Jake Blažiča

Slovenska košarkarska reprezentanca je danes začela priprave na kvalifikacijski turnir za olimpijske igre. Že prvi dan pa je ostala brez enega od nosilcev igre. Jaka Blažič bo moral zaradi bolečin v hrbtu izpustiti tokratno reprezentančno akcijo. Slovenija bo uvodni del priprav opravila v Zrečah. Selektor Aleksander Sekulić bo s svojimi izbranci v ponedeljek zvečer že opravil uvodni trening.

»Vedno je lepo videti igralce in člane štaba, ki na priprave pridejo izjemno motivirani in polni delovne vneme. Pred nami so kvalifikacije za olimpijske igre, ki so za vsakega športnika zelo pomembne in razumljivo imamo veliko željo, da se uvrstimo v Pariz,« napoveduje selektor. »Takoj bomo zavihali rokave, saj časa nimamo v izobilju. Treninge bomo v veliki meri namenili uigravanju ekipe v napadu in obrambi. Sestaviti moramo močno celoto, ki bo dihala kot eno in se enakovredno kosala z najboljšimi evropskimi in svetovnimi reprezentancami. Verjamem, da nas bo krasil timski duh ter odlično vzdušje in kemija, ki so bili vedno zaščitni znak slovenske reprezentance,« je ob začetku priprav povedal Sekulič.

Jaka Blažič se že dlje časa sooča z bolečinami v hrbtu. Po koncu dolge klubske sezone si je sicer vzel nekaj dni mirovanja, a po vrnitvi v dvorano bolečine žal še niso povsem izginile. Glede na to, da časa do začetka turnirja ni veliko in bodo priprave precej kratke, bo Blažič kljub veliki želji pomagati izbrani vrsti po dogovoru z vodstvom reprezentance in zdravniško službo primoran izpustiti tokratno akcijo.

Čančar od 17. junija

Na reprezentančnem seznamu je 15 košarkarjev. V Zrečah ne bo Luke Dončića, ki igra finale lige NBA, ter Vlatka Čančarja, ki se bo lahko reprezentanci po dogovoru Fiba - NBA pridružil šele 17. junija. V Zrečah so zbrani Miha Cerkvenik, Žiga Dimec, Zoran Dragić, Gregor Hrovat, Tibor Mirtič, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Bine Prepelič, Klemen Prepelič, Leon Stergar, Mike Tobey, Jan Špan in Luka Ščuka.

Tobey ni več član Crvene zvezde Košarkarski klub Crvena zvezda je sporočil, da slovenski reprezentant Mike Tobey ni več njihov član, saj se mu je iztekla enoletna pogodba. V sporočilu za javnost je Crvena zvezda zapisala, da se mu zahvaljuje za predstave v minuli sezoni ter mu želi vse dobro v nadaljevanju kariere. Tobey, ki se s slovensko reprezentanco v Zrečah pripravlja na olimpijski kvalifikacijski turnir, je s Crveno zvezdo osvojil tri naslove, pokalno in državno prvenstvo Srbije ter ligo ABA. Tobey je imel v regionalnem tekmovanju povprečje 8,8 točke in 5,1 skok v 16,5 minute, v evroligi pa 3,7 točke in 2,3 skoke v slabih enajstih minutah na parketu.

Slovenija bo v pripravah na olimpijske kvalifikacije odigrala tri prijateljske tekme. 23. junija bo gostovala v litovski prestolnici Vilni, dva dni kasneje se bo z Litvo znova srečala v Stožicah, 28. junija pa jo v Ljubljani čaka še Brazilija.

Vstopnice za obe tekmi so še na voljo. Za obračun z Brazilijo so do vključno 16. junija po ugodnejši ceni, je sporočila KZS. To pomeni v rdečem ringu od 10 evrov, na zelenem ringu pa od 29 evrov dalje.

Slovenija si bo skušala udeležbo v Parizu priigrati od 2. do 7. julija v grškem Pireju. Nastopila bo v skupini s Hrvaško in Novo Zelandijo – v drugi skupini so Grčija, Egipt in Dominikanska republika, na OI pa se bo uvrstila le najboljša reprezentanca.