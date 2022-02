V prvi četrtini so bili nezgrešljivi in že položili Igokeo na pleča

V 19. kolu lige ABA so košarkarji Cedevite Olimpije prvič prišli do druge zmage z dvomestno prednostjo nad istim tekmecem. Pred tremi meseci so v gosteh ugnali Igokeo z 18 točkami razlike, v stožiški revanši pa jim je kazalo še bolje, saj so dobili uvodno četrtino s 34:13, nato pa vodili s 60:33. V drugem polčasu so popustili, še posebej v zadnjem delu tekme, v katerem so dosegli le osem točk, a niso ogrozili zmage z 80:70 (72:48, 58:33, 34:13).

Na poti do 10. uspeha v 17 regionalnih nastopih, s katerim so dohiteli beograjski FMP, so Ljubljančani prikazali večino najlepših potez že v prvih desetih minutah. Do naskoka 21 točk so prišli z izjemno natančnostjo pri metih za tri točke 8:11, trojke pa je prispevalo pet različnih košarkarjev. Do konca so zadeli le še štiri (na koncu 12:33, Igokea le 4:21), a so imeli več kot dovolj zaloge, prevladovali pa so tudi pri skokih (39:29) in nadomestili slabšo bero pri poskusih za dve točki, asistencah (18:20) in izgubljenih žogah (15:11).

Slednjič so lahko sproščeno proslavili pomembno zmago, ki je dober obet pred sredinim dvobojem evropskega pokala z Ulmom, s katerim so na domačem parketu nenadejano izgubili po dveh podaljških.

Strelci za Cedevito Olimpijo: Pullen 9 (4:5), Ferrell 12, Ejim 10 (4:4), Murić 11 (2:2), Auguste 8, Blažič 13, Ščuka 2, Omić 6, Dragić 9 (4:6); Igokea: Robinson 2, Radanov 9 (1:2), Jošilo 10 (3:4), Talić 2, Ilić 29 (9:10), Stephens 4, Waller 10 (1:2), Fundić 2, Đorđević 2.

