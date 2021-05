V reprezentanci ni začutil žara in iskrice

Debelo smo zakoračili v mesec maj.

Med košarkarji, ki so v tej sezoni opozorili nase, je zagotovo tudi Krkin organizator igre. Lani se je iz Kopra preselil v Novo mesto, kjer se je dokončno uveljavil. Občutno je izboljšal svojo statistiko, predvsem pa je 24-letni Trboveljčan dobil vidnejšo vlogo na igrišču, z njo pa tudi večjo odgovornost, o čemer je spregovoril pred jutrišnjim začetkom polfinalnega dvoboja lige Nove KBM z Rogaško.Ta mesec imam rad. A vse je odvisno od tega, kako gre ekipi. Če se boriš za naslov in imaš dobro kemijo v moštvu, je to lep mesec. Če tega ni, potem komaj čakaš, da je sezone konec. Pri meni letos velja tisto prvo, borimo se za lovoriki, smo povezani v pravo ekipo, vzdušje je pravo.Merimo na finale lige NKBM in v pokalu Spar. V pokalnem polfinalu nas čakajo košarkarji Cedevite Olimpije, ki so trdi in zahtevni tekmeci. A v pokalnem tekmovanju so možna tudi presenečenja.Olimpija in Krka sta največja kluba v Sloveniji. Če igraš za druge sredine, si proti tema dvema kluboma vedno motiviran.Krka je super odskočna deska za vse mlade igralce. Dobil sem konkretno minutažo in dobro vlogo v ekipi. Boljše si ne bi mogel želeti. Selitev v Novo mesto je bila dobra poteza.Nisem še toliko izkušen igralec, da bi se kar takoj prilagodil na razmere. Potreboval sem čas, da sem osvojil sistem igre. Sicer pa je košarka zame igra. Če tega ni in ti je košarka le poklic, ki ga opravljaš, potem je to muka. Sam imam srečo, da v igri uživam. Na tekme in trening prihajam z veseljem. Rad se smejim, menim, da to dobro vpliva na ekipo, ki ji dajem energijo.Tako razmišlja in deluje večina trenerjev. Z dobro obrambo si dvigaš samozavest v napadu in pridobivaš trenerjevo zaupanje. Če si opravil nalogo v obrambi, je bilo vse v napadu dodaten bonus.Če bi izpadli, bi bila to črna pika v naših karierah. Tega nismo želeli. Smo bili pa na robu, čeprav smo zbrali osem zmag. Pritisk je bil velik.Dobro smo igrali in dosegali rezultate. Potem pa je v naš tabor prišel virus covid-19 in nas vrgel iz ritma. Odtlej so nas začele spremljati poškodbe, do danes se nismo sestavili.Menjava je pozitivno vplivala na nas, potrebovali smo nov veter, bolj smo se povezali s strokovnim štabom. Predvsem pa smo dobili več svobode v igri, a zato odgovornost ali želja po zmagi nista nič manjši.Selektor me je povabil, a sem ga zavrnil. Kot sem prej rekel, mi je pomembno, da se v sredini počutim dobro, da igram s tistim žarom in iskrico. Tega v reprezentanci nisem začutil. Te energije nisem našel. Preprosto nisem bil tam z nasmehom. Mogoče je razlog to, da sam za reprezentanco še nisem imel dobrih tekem. Morda je kriv psihološki moment. Ne poznam odgovora. Če bi igral slabo v reprezentanci, bi bila to še slaba popotnica za mojo nadaljnjo klubsko kariero.Nika pravi, da naj sam sprejemam odločitve glede reprezentance. Sama sicer meni, da bi bilo dobro, da bi bil zraven. Sicer pa mi je sestra v veliko oporo, pomaga mi z nasveti, ki jih zajemam z veliko žlico, hkrati pa skrbi tudi za mojo promocijo. Prav zaradi nje in košarkarskega krožka v Trbovljah, ki ga je vodil, sem se tudi zapisal košarki, čeprav bi lahko igral tudi nogomet.