V slogu Marka Milića je Mac McClung pisal zgodovino (VIDEO)

V zaliv je znova prišel kot prvi favorit in status tudi upravičil. Mac McClung je pri zabijanju trenutno brez konkurence, še tretjič zapored je osvojil naslov najboljšega in se vpisal v zgodovino vikenda zvezd, ki letos gostuje v San Franciscu. Enega od zabijanj je izvedel prek avtomobila, v slogu nepozabnega zabijanja Marka Milića.

Glavno vprašanje je bilo, s čim bo 26-letnik med zabijanji postregel tokrat. Najbolj atraktiven je bil brez dvoma poskus prek avtomobila, skozi odprto streho mu je eden od pomočnikov podal žogo, McClung jo je v skoku ujel in zabil. Občinstvo je bilo navdušeno, še težji, čeprav morda manj atraktiven poskus je prihranil za konec.

Zabil je prek centra Clevelanda Evana Mobleyja, z žogo se je najprej dotaknil obroča, nato pa jo še enkrat dvignil in zabil skozi mrežico. Občinstvo je šele po ogledu posnetka spoznalo zahtevnost poskusa in McClung je zasluženo tretjič zapored postal kralj zabijanj.

Spretnostno preizkušnjo je dobil dvojec Clevelanda Mobley – Donovan Mitchell, v finalu meta trojk pa je branilec Miamija Tyler Herro premagal domačega igralca Buddyja Hielda in Clevelandovega Dariusa Garlanda. V noči na ponedeljek bo še finalni turnir na tekmi zvezd, letos ga sestavljajo štiri ekipe, tri moštva zvezdnikov in ekipa vzhajajočih zvezd C, ki se je na glavni dogodek prebila skozi petkov kvalifikacijski turnir.