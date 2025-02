Trener išče dom, Luka mir, Lakers pa pravo formo pred končnico

V nadaljevanju preberite:

Košarkarski vrtiljak v ligi NBA je za teden dni obmiroval. Vikend zvezd v San Franciscu brez Luke Dončića bo nenavaden, a nekaj dni odmora in predvsem miru slovenskemu zvezdniku pred razburljivim zaključkom sezone ne bo škodilo. Moštvo Los Angeles Lakers na trenutke kaže velik potencial, a jih pred končnico čaka še nekaj dela. Enako po prvih dveh nastopih v vijolično-zlatem dresu velja za novo kalifornijsko številko 77.

V mesecu in pol je Los Angeles doživel za celo leto pretresov. Uničujoči požari so razdejali celotne soseske in zarezali v skupnost, ki se je v težkih obdobjih naslonila na svoje zvezdnike iz športnega sveta. Požari so prizadeli tudi Jezernike, ki po Dončićevem prihodu z novim optimizmom zrejo v prihodnost. Utah Jazz so bili na papirju pravšnji tekmeci za »ogrevanje motorjev« slovenskega zvezdnika po mesecu in pol na stranskem tiru, ognjeni krst v novem moštvu je šel kot po maslu, v Utahu pa so naleteli na mino in z zanesljivim porazom (119:131) proti predzadnji ekipi zahodne konference končali niz šestih zmag. Klonili so šele drugič na zadnjih 12 tekmah. »Bili smo brez energije od vsega začetka, na takšen način pa v ligi NBA ne premagaš nikogar,« alibijev ni iskal trener J.J. Redick.