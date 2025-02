Nasmešek, trojka z desetih metrov in trojni dvojček niso dovolj

V nadaljevanju preberite:

Strah, da bi se lahko doslej nedotakljivim zvezdnikom zgodilo kaj podobnega, kot se je Luki Dončiću, jih je spustil na realna tla. Kevin Durant, ob LeBronu Jamesu in Stephenu Curryju nesporna košarkarska avtoriteta zadnjih 15 let, ni skrival osuplosti, ker so Luko tebi nič, meni nič »spodili« iz Teksasa, ne da bi ga kaj vprašali. Odšel je zgolj kot potrošna roba.

Na drugi strani Atlantika, v Evropi, se dela drugače, bolj prefinjeno in bolj prijazno. Kako se otresti zvezdnika s slovesom zoprneža, ki povzroča preveč preglavic in vnaša nemir, kaže primer brazilskega zvezdnika pri Realu Viniciusa Jr. V javnosti je odjeknila vest, da bi lahko nesojeni lastnik priznanja zlata žoga zapustil kraljevski klub in šel s trebuhom za kruhom v nogometno-finančni eldorado Savdsko Arabijo, kjer bi v prihodnjih petih letih zaslužil najmanj milijardo evrov.

Dallasova zaušnica Luki Dončiću je bila, pa naj si njegovi častilci to želijo priznati ali ne, sporočilna. Slovenski fant okoli sebe še nima ustreznega moštva s težo, verodostojnostjo in sposobnostjo, da bi oblikovalo močno in vplivno blagovno znamko. Zdaj (se) ve, da niso dovolj le prijazen nasmešek, finta ali dve, trojka z desetih metrov, spektakularna podaja ali trojni dvojček.