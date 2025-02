Dva superzvezdnika nista preveč, glavno besedo bo imel Luka

Popotresni sunki po odhodu Luke Dončića v Los Angeles še pretresajo tako svetovni kot slovenski prostor. Košarkarski veteran Zmago Sagadin v menjavi okolja slovenskega zvezdnika vidi številne koristi, v podkastu pa je spregovoril tudi o sezoni Cedevite Olimpije, evropski in reprezentančni košarki. Sagadin je prepričan, da bi se morala Ljubljana za vsako ceno postaviti na evroligaški zemljevid, preden se bodo vrata med elito dokončno zaprla.

Kdo bo zmagovalec menjave, o kateri govori ves košarkarski svet: Luka Dončić, Los Angeles Lakers ali Dallas Mavericks?

To bo pokazal čas, v tem trenutku zmagovalca ni. Evropska javnost ni vajena tovrstnega ravnanja, ko klub brez težav odslovi zvezdnika, zato so ljudje šokirani. Vprašal sem svojega nekdanjega igralca Marka Milića, zakaj je do te menjave prišlo, odvrnil je takole: Trenutno vodstvo kluba Dallas Mavericks ne prihaja iz košarke, so močni poslovneži, ki se osredotočajo predvsem na posel. Ob nekaterih notranjih razmerah je presodilo teh 350 milijonov evrov, kolikor bi znašala Dončićeva superpogodba. Tudi v iztržku za Dončića se vidi, da vodstvo Dallasa košarkarsko ni najbolj močno, so pa naredili potezo, ki jih je zanimala iz poslovnega vidika.

Kaj ta menjava pomeni za Dončića?

Luki se ni zgodilo nič strašnega, morda bo menjava zanj celo koristna. Mogoče bo videl, kako živalsko trenira LeBron James in se bo tega malo »nalezel«, če bi še telesno pripravo dvignil na malo višjo raven, bi bila to zanj pika na i. Takrat bi res postal to, kar tehnično in taktično že je – superzvezdnik.

Šampionskega moštva ne zgradiš čez noč, opozarja Zmago Sagadin. Foto Marko Feist

Ima ekipa v Los Angelesu že šampionske značilnosti?

V prihodnjih letih bodo morali Jezerniki pomladiti moštvo, LeBron se bliža koncu kariere, čaka jih veliko dela, a verjamem, da bodo v letu ali dveh zgradili ekipo in osvojili prstan. To Dončiću še manjka in tega si tudi želi. Šele ko bo imel prstan, bo to pika na i njegovemu zvezdništvu. Se pa šampionske ekipe ne zgradijo čez noč, Boston in še nekaj tekmecev ima kontinuiteto, zato ni realno, da bi že letos postali prvaki, zagotovo pa bodo naredili korak naprej, v končnici bodo neugodni za vsakogar.

Dončić se bo moral prilagoditi in zadovoljiti potrebe Jamesa, je dovolj izkušen in moder, da bo to znal storiti.

Glede sodelovanja z Jamesom na parketu je odprtih veliko vprašanj, kako bi vi, če bi bili trener, najbolje izkoristili njune prednosti?

Odločal bo Luka, organizatorji igre imajo glavno besedo pri kroženju žoge. Dončić se bo moral prilagoditi in zadovoljiti Jamesove potrebe, je dovolj izkušen in moder, da bo to znal storiti. Prva naloga »plejmejkerja« je, da organizira igro in zadovolji strelce, šele nato na vrsto pridejo njegovi koši. Dva superzvezdnika še nista preveč, tudi v Dallasu je imel ob sebi Kyrieja Irvinga, ki je porabil precej žog, zato v tem ne vidim problema.

Ob pogovorih s košarkarskimi strokovnjaki sem v minulih dneh večkrat slišal mnenje, da je James edini, ki še lahko kaj nauči Luko.

Če bo vsak dan potipal njegove mišice, bo dovolj (smeh). LeBron je v zadnjem desetletju močno izboljšal met z razdalje, zdaj je odličen pri poskusih za tri točke (v tej sezoni 39,2 %, op. p.), razliko pa ustvarja zaradi čvrstosti in telesne moči, v tem mu nihče ni kos. Če se bo Luka pri tem zgledoval po njem in nekoliko okrepil svoje telo, ga nihče ne bo mogel zaustaviti niti z grobo igro. Potem bo naredil velik posel zase, za LA Lakers in za dolgoživost svoje kariere. V tem trenutku je potreboval takšen pretres, sicer bi bila njegova kariera ogrožena, začele so se nizati poškodbe.

Mesec in pol prisilnega počitka bi Luki lahko koristil.

Marko Milić mi je zagotovil, da je med odsotnostjo veliko delal na telesni pripravi in da se vrača na parket v dobrem stanju.

Tudi Marko Milić je zapustil Dallas in sledil Luki Dončiću v Los Angeles. FOTO: Jože Suhadolnik

Tudi Milić je zapustil Dallas, enako Dončićev kondicijski trener Anže Maček.

To je njegov paket. Ko je prišel v Dallas, si je izbral sodelavce. Kako bo s tem v Los Angelesu, se bo moral dogovoriti z novo ekipo, koga bodo pri klubu vzeli v svojo sredino, upam pa, da bodo slovenski fantje ostali z njim.

Bodo košarkarji v prihodnje še pogosteje menjali delodajalca?

V zadnjih dneh smo pospremili dve zelo različni zvezdniški menjavi, na eni strani Dallas ni nič vprašal košarkarja, želel se ga je znebiti, na drugi Jimmy Butler sam ni več želel igrati v Miamiju. Namesto da bi tolerirali njegovo igranje na manj kot 100 odstotkih, so ga morali zamenjati.

Ni realno, da bi Jezerniki že letos postali prvaki, zagotovo pa bodo naredili korak naprej, v končnici bodo neugodni tekmeci.

Videli smo proteste navijačev v Dallasu, na drugi strani pa veselje v Los Angelesu. Se vam takšno trgovanje zdi za ligo korak v pravo smer?

Liga NBA je postala velik cirkus, marsikomu v evropski košarkarski sferi smer razvoja ni všeč. Pred 30 leti sem se šolal v ZDA, ko je blestel Michael Jordan, je bila liga drugačna. Predvsem v smislu odnosov med moštvi in igralci, ni več tesnih, včasih celo družinskih odnosov. Nekaj ekip še ohranja socialno noto, denimo San Antonio, kjer Gregg Popovich poskrbi za svoje nekdanje igralce in ostaja v stiku z njimi, a je takšnih klubov vse manj. Danes moštva trgujejo takoj, ko vidijo, da ne morejo do lovorike, menjavanje igralcev je postalo pravi hit in tega v Evropi ne poznamo. Tudi pri nas trdim, da klubi brez kontinuitete, ki hitro menjajo igralce, niso vrhunski.