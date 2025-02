Med reprezentančnimi najstniki hitro postaneš veteran

Ob pogledu na glavne akterje na igrišču ogrevalne dvorane v Stožicah se ni bilo težko počutiti starega, prihodnost slovenske košarkarske reprezentance je zdaj povsem v rokah mladeničev. Vlogi veteranov, ki skrbita za red in disciplino, sta prevzela Gregor Hrovat in Edo Murić, kljub potrjeni vozovnici za evropsko prvenstvo pa med košarkarji ni dileme – za konec kvalifikacij v Rigi štejeta le dve zmagi.

Slovenski košarkarji so ob neprepričljivih predstavah v novembrskem reprezentančnem oknu pustili bled vtis, a so z domačo zmago nad Portugalsko potrdili uvrstitev na evropsko prvenstvo. Selektor Aleksander Sekulić je tokrat šel še korak dlje in številnim nosilcem igre dal »prosto«, kot veterana sta v reprezentanci ostala le kapetan Murić in Hrovat:»Prejšnji cikel sem izpustil, ker sem zamenjal klub, tokrat pa nisem omahoval, takoj sem izrazil željo, da bi bil zraven. Selektor mi je predstavil idejo, da se v tem reprezentančnem oknu da priložnost mlajšim, z Edom pa bova kot mentorja skrbela, da se reprezentanca poveže v celoto.«

Pred selektorjem Sekulićem je izziv, kako od mladega jedra dobiti nekaj odgovorov, ki bodo koristili tudi poleti. FOTO: Leon Vidic

Glede Luka dvomov ni Selektor Sekulić je na druženju s sedmo silo potrdil, da Josh Nebo dobro okreva po poškodbi in vrnitev na parket načrtuje aprila, želi si pomagati tudi slovenski reprezentanci na evropskem prvenstvu konec avgusta. Glede Luke Dončića pa pravi: »Doslej je Luka vedno rad prišel v reprezentanco, če je le bil zdrav, ne skrbi me, da bi bilo v prihodnje drugače.«

Sekulić je na mini priprave v Ljubljani - reprezentanca že v sredo odhaja v Rigo, kjer bodo na nevtralnem terenu odigrali tekmi z Ukrajino in Izraelom -, povabil štiri novince: Sergeja Macuro, Urbana Krofliča, Žaka Smrekarja in Dana Duščaka. Le omenjena Hrovat in Murić sta rojena pred letom 2000, reprezentanca se lahko pohvali s tremi 18-letniki (Smrekar, Kroflič, Padjen).

»Izkoristili smo trenutek, da nadarjene mlade fante vidimo na delu v reprezentanci, da proti kakovostnim, članskim nasprotnikom vidimo, česa so sposobni in dobimo nekaj odgovorov, ki nam bodo prišli prav tudi poleti na evropskem prvenstvu. Želim, da zmagamo na obeh tekmah, moramo biti pripravljeni na večje število napak, moramo biti potrpežljivi, zagotovo pa želim videti pravi odziv, pristop igralcev in veliko mero borbenosti,« se selektor zaveda, da bo tokratna podoba reprezentance drugačna, a od osnov ne odstopa: »Zahtevam agresivno in borbeno igro v obrambi.«

Edo Murić bo kot kapetan predajal izkušnje mladim. FOTO: Fiba

Za parket ga ne skrbi

Morda bi bil na reprezentančnem seznamu še kdo od veteranov, a so imeli svojo računico tudi klubi, ki sredi napornih sezon neradi igralce spustijo na zbor reprezentance, ki je že uvrščena na EP in ne lovi rezultata. Za številne igralce bosta prihajajoči tekmi (petek 16.30 proti Ukrajini, ponedeljek 20.00 proti Izraelu) ognjeni krst na parketu in ob njem. »Z Murićem bova morala na igrišču in izven njega pokazati, kaj pomeni nositi reprezentančni dres in kako se je treba obnašati. Na igrišču pa ni treba skrbeti, mladi fantje so zelo nadarjeni, z razlogom so tu in verjamem, da lahko naredimo lep rezultat,« si želi Horvat, ki je v Ljubljano prišel v dobri formi, zadovoljen je s položajem pri Dijonu, kjer ima možnost podaljšanja pogodbe še za eno leto.

Žiga Daneu bo zdaj prvi reprezentančni center. FOTO: Fiba

»Tu sem, da zmagujemo, vedno v reprezentanco pridem le s ciljem, da osvojimo zmago,« je zaključil 30-letni krilni igralec. Če se bodo njegove miselnosti navzeli tudi novinci in se jim roke ne bodo (preveč) tresle, bi Sekulić na širši spisek kandidatov za mesta v reprezentanci za pozno poletno EP lahko dodal še kakšno ime, ki doslej ni bilo v prvem planu. To bo dovolj velik motiv, da mladeniči na parketu dvorane v Rigi pustijo pregovorno srce.

Seznam slovenske reprezentance: Miha Cerkvenik (Krka), Žiga Daneu, Bine Prepelič (oba Cedevita Olimpija), Dan Duščak (Oviedo), Gregor Hrovat (Dijon), Robert Jurković, Žak Smrekar, Tibor Mirtić (vsi Krka), Urban Kroflič, Sergej Macura (oba Mega), Edo Murić (Lleida), Mark Padjen (Ilirija), Luka Ščuka (Braunschweig), Leon Stergar (Kortrijk).