V Stožicah namesto derbija nov glavobol za Jurico Golemca

Čas zaceli vse rane, pravi stari pregovor, toda po bolečih porazih se športniki običajno želijo čim prej vrniti v tekmovalne arene, da bi si povrnili načeto samozavest in sprali iz ust priokus po pelinu. Podobna želja je zaplamtela tudi med košarkarji Cedevite Olimpije po sredini revanši z Bursaporom v evropskem pokalu, a danes niso dobili priložnosti za dokazovanje v derbiju 3. kola lige ABA s Crveno zvezdo v Stožicah. Znašli so se namreč v neprijetnem primežu okužb s covidom-19 in poškodb.

Preložitev preložitev dvoboja za nedoločen čas po svoje ustreza Beograjčanom? Kako zaplet vpliva na igralni spored Cedevite Olimpije? Zakaj ji je zmanjkalo zdravih košarkarjev? Koliko članov moštva je okuženih? Kaj pomeni prihod Matica Rebca v Stožice?