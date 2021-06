Luka Dončić, Mike Tobey in Klemen Prepelič navdušili Stožice

Slovenija : Hrvaška 97:88 (77:70, 50:52, 26:15) Dvorana Stožice, gledalcev 8000, sodniki Španić, Grbić in Smrekar (vsi Slo).

Slovenija: Dončić 10 (0:3), Blažič 12 (3:4), Dragić 3 (3:4), Murić 7, Tobey 26 (3:4) – prva peterka; Rebec, Rupnik, Prepelič 31 (7:7), Hrovat 2 (2:2), Dimec 2, Čebašek 4 (2:2); Kosi in Lapornik nista igrala.

Hrvaška: Ukić 23 (1:2), Brežnjak, Marčinković 1 (1;3), Šakić 3, Bilan 10 (0:2) – prva peterka; Perković 4 (1:2), Katić 1 (1:2), Hezonja 37 (5:6), Šamanić, Babić 4, Rogić 5 (2:2); Jordano ni igral.

Mike Tobey je z odlično predstavo dokazal, da je velika okrepitev za Slovenijo. FOTO: Leon Vidic/Delo

Dončić do 17 asistenc

Drugi in morda že zadnji pripravljalni nastop slovenske košarkarske reprezentance pred kvalifikacijami za letošnje olimpijske igre zaradi znanih razlogov ni mogel do zadnjega sedeža napolniti tribun dvorane v Stožicah, a je privabil maksimalno dovoljenih 8000 gledalcev (večino brez predpisanih mask) ter ponudil prijeten in sproščen spektakel. Mnogi so se seveda zbrali, da bi po štirih letih znova videli v živo čarovnijein ocenili centrske veščine sveže naturaliziranega centra, a tudi nova zmaga nad Hrvaško ni bila kar tako.Če je izbrana vrsta južnih sosedov nastopila v enaki zasedbi kot ob sredinem gladkem porazu z 80:94, se je slovensko moštvo močno okrepilo z Dončićem, Tobeyjem in. Toda razmerje sil na parketu je bilo vendarle precej bolj izenačeno kot na Reki. Začetek izbrancevje bil sicer vrhunski, v glavni vlogi pa je bil Tobey. V hipu se je prikupil občinstvu, saj je spretno izkoriščal podaje z očmi Dallasovega zvezdnika, ki tokrat ni bil pri metu (za dve 5:11, za tri 0:5, prosti meti 0:3), a je pridno nabiral asistence, čeprav je bil bistveno manj pri žogi kot v ligi NBA.Pri vodstvu s 26:10 je slovensko moštvo obstalo in po nizu menjav niso pomagali niti koši. Hrvatom sta očitno prijalo vzdušje v Stožicah in priložnost za igro proti enemu od najboljših košarkarjev na svetu, zato so se potrudili dokazati, da tudi njim košarka ni tuja. Najresneje sta tekmo vzela nekdanji Olimpijin dirigentin krilo, ki se je po petih sezonah v ligi NBA vrnil v Evropo k Panathinaikosu ter Sloveniji do polčasa natresel 21 točk. Kar 15 v tretji četrtini, ki jo je njegovo moštvo dobilo kar s 37:24 in razkrilo številne vrzeli v slovenski obrambi.Hrvati so bili trd oreh tudi v nadaljevanju in v 26. minuti so nevarno zagrozili, saj so si priigrali obetavno prednost 62:54 in jurišali kot nadležne ose. Njihov odpor pa ni mogel trajati v nedogled, kakovost je bila nesporno na strani slovenskih košarkarjev, ki so v pičli minuti izničili zaostanek ter s koši Prepeliča (za tri 6:8) in Tobeyja iz igre 11:14 in 11 skokov) odločno zakorakali uspehu nasproti. Ob njuni dobri igri se Dončić ni silil v ospredje, zadovoljil se je s 17 asistencami, s katerimi je pridno hranil razpoložene soigralce in potrdil, da je tudi na nekoliko slabši strelski dan eden od najboljših košarkarjev na svetu.Pred tekmo se je slovenski kapetanotresel klubske negotovosti. Še za eno sezono je namreč podpisal pogodbo s Cedevito Olimpijo.