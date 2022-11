Veliki O je lahko Luki Dončiću navdih in tudi opozorilo

V nadaljevanju preberite:

Trojica slovenskih košarkarjev v ligi NBA je imela tokrat zelo raznolike večere. Poškodovani Goran Dragić je spremljal zmago Chicaga v Milwaukeeju s klopi, Vlatko Čančar se je ob uspehu Denverja v Oklahoma Cityju izkazal z 19 točkami, kar je njegov osebni rekord pod ameriškimi obroči, Dallasu pa ob porazu v Bostonu (112:125) ni zadostovala niti druga najučinkovitejša predstava Luke Dončića v sezoni.

Slovenski zvezdnik je dodatno okrepil svoj primat na lestvici najboljših strelcev lige NBA, ni pa si mogel sprati grenkega priokusa. Od njegove selitve v Teksas so začeli primerjati z Oscarjem Robertsonom, ki danes praznuje 84. rojstni dan. Najprej zaradi izjemne raznovrstnosti in neverjetnih številk, sčasoma pa bi se lahko okrepile razprave o njunih manj prijetnih vzporednicah. Kakšnih? Kako je legendarni Veliki O prišel do šampionske lovorike med elito?