Vnovič brez Dončića, a s 83 točkami Irvinga in Hardawaya

Košarkarji Dallasa so na dan Martina Lutherja Kinga, ko si v ZDA tekme v vseh poklicnih športih sledijo kot po tekočem traku, premagali New Orleans s 125:120 in se mu oddolžili za poraz, ki so ga doživeli dva dneva poprej. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je zaradi poškodbe gležnja manjkal že v tretjem zaporednem dvoboju.

V njegovi odsotnosti sta pri blestela Kyrie Irving z 42 točkami, 7 skoki in 7 asistencami ter Tim Hardaway z 41 točkami (trojke 9:15), pri gostih pa sta bila najbolj učinkovita Zion Williamson s 30 točkami in CJ McCollum z 21.

Zasedba iz Dallasa je dobila uvodno četrtino s 33:17, a nato zašla v težave. Najboljšo igro je prikazala v prelomnih trenutkih zadnjega dela dvoboja, ki ga je dobila s 33:21. Po zaostanku s 102:109 je strnila svoje vrste ter na krilih Hardawaya in Irvinga postavila tekmo na glavo.

Poldrugo minuto pred koncem rednega dela je po trojki Josha Greena prešla v vodstvo s 121:115, lepega točkovnega kapitala pa v zaključku tekme ni zapravila. Teksašani so na koncu metali za tri točke 18:43 (41,9 odstotka), New Orleans 7:23.

Dallas bo naslednjo tekmo odigral v noči na četrtek, ko bo gostoval pri Los Angeles Clippers.