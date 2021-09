Vodil ga je Igor Kokoškov, navdušil pa Luka Dončić

V nadaljevanju preberite:

Novembra bo upihnil 32. svečko, toda novi organizator igre Cedevite Olimpije Jacob Pullen že velja za veterana evropske košarke. Obšel je že lep del stare celine in se ustavil tudi v Teheranu, najdlje pa se je zadržal v Zagrebu in Baru. Stari znanci iz uprave KK Cedevita so očitno imeli z njim dobre izkušnje, saj so igralcu, ki so ga v njihovem dresu dvakrat izbrali v najboljšo peterko lige Aba , ponudili novo priložnost, tokrat v Ljubljani. Kot gruzijski reprezentant je sodeloval z Igorjem Kokoškovom in letos navdušen spremljal podvige novih slovenskih soigralcev na olimpijskih igrah.