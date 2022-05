Vodstvo lige ABA po drami v Stožicah v bran sodnikom

Tudi infarktna končnica zadnje četrtine, v kateri so košarkarji Cedevite Olimpije v obračunu s Crveno zvezdo zapravili zmago, na koncu ni preprečila velikega slavja Ljubljančanov v domači dvorani, kjer so beograjske rdeče-bele premagali z 88:80. Podaljšek je gostom z zadetim metom že po zadnjem pisku sirene priboril Luka Mitrović, sodniki pa so zaradi osebne napake Zorana Dragića koš priznali, nato pa Mitroviću omogočili, da je z zadetim protim metom izid izenačil.

»Javnost želimo obvestiti, da je bila odločitev sodnikov pravilna in se v popolnosti sklada z uradnimi košarkarskimi pravili Mednarodne košarkarske zveze (FIBA), ki veljajo od 1. januarja 2022,« so zapisali v vodstvu regionalnega tekmovanja.

»Po interpretaciji uradnih pravil FIBA iz 1. januarja 2022, ki se tičejo igralnega časa, izenačenega izida in podaljška, v členu 8-4: 'Primer: B1 naredi osebno napako nad A1 ob uspešnem metu iz igre v istem trenutku kot se oglasi sirena za konec prve četrtine. Žoga gre v koš. Interpretacija: sodniki se morajo odločiti s pomočjo IRS, če je na voljo, da bi ugotovili, če se je osebna napaka B1 zgodila pred piskom sirene za konec prve četrtine. Če je bilo na semaforju 0.0, ko je prišlo do osebne napake, bo osebna napaka B1 spregledana in koš iz igre A1 ne bo priznan. Prva četrtina se je končala. Potem ko je sodnik sporočil končno odločitev po pregledu IRS, bo časomerilec s štoparico izmeril čas premora. Druga četrtina se bo začela po ustaljenem procesu menjavanja posesti. Če je bilo na semaforju do konca več kot 0.0, ko je prišlo do osebne napake, bo koš iz igre A1 priznan, čas pa v tistem trenutku ustavljen. B1 bo prejel osebno napako. A1 bo imel na voljo 1 prosti met. Ob izvajanju prostega meta lahko igralci zavzamejo položaje za skok, ki jim pripadajo. Na semaforju bo čas, ki je še na voljo za igro. Tekma se bo nadaljevala tako kot po vsakem zadnjem prostem metu.'«

Dodali so še: »Zato so sodniki sprejeli pravilno odločitev, ker je do osebne napake prišlo takrat, ko je bilo na semaforju več kot 0.0 sekunde, sodniki so zatorej sprejeli pravilno odločitev v primeru meta Luke Mitrovića, ki se sklada z uradnimi košarkarskimi pravili.«

Vodstvo lige ABA je v ponedeljek popoldne potrdilo termin tretje, odločilne tekme med Ljubljančani in Beograjčani, ki se bodo v srbski prestolnici udarili v ponedeljek, 23. maja (19.00). Izid v zmagah je poravnan na 1:1, potem ko se je prva tekma v Beogradu končala s 93:82 za rdeče-bele.