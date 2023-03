Volkovi s Tuškanca so bili trd oreh za zmaje

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 22. kolu lige ABA premagali Cibono z 91:85 (22:26, 47:41, 65:60). Ljubljančani so tako vpisali prvo zmago po odhodu trenerja Jurice Golemca, uspešni so bili pod taktirko začasnega stratega Mira Alilovića. Za Olimpijo je to petnajsta zmaga v ligi AbBA, ki jih uvršča na četrto mesto. Po točkah so izenačeni z Budućnostjo. Dve zmagi več in tekmo zaostanka ima Crvena zvezda, trinajst zmag ob tekmi več pa FMP.

V končnico lige AbaBA se bo uvrstilo prvih osem moštev, ki se bodo merile v serijah na dve zmagi. Cedevito Olimpijo v rednem delu čaka še pet tekem. Naslednjo nedeljo bo gostovala pri Partizanu, v gosteh se bo merila še z Mornarjem, v Stožicah pa bo gostila Studentski centar, Mego in Crveno zvezdo.

Cedevita Olimpija – Cibona 91:85 (22:26, 47:41, 65:60) Dvorana Tivoli, gledalcev 1500, sodniki Hordov, Kruljac (oba Hrvaška), Petek (Slovenija). Cedevita Olimpija: Rebec 6 (1:2), Ferrell 7 (2:2), Radović 5 (1:2), Jeremić 12 (3:3), Mulalić 4 (1:2), Adams 19 (4:4), Matković 6, Omić 13 (5:7), Dragić 19 (4:4); Cibona: Vuković 8 (1:1), Perasović 2, Smajlagić 6 (4:4), Majcunić 6 (1:1), Mazalin 17 (5:8), Kapusta 22 (3:4), Ljubičić 8 (0:1), Bundović 16; prosti meti: Cedevita Olimpija 21:26, Cibona 14:19; met za tri točke: Cedevita Olimpija 10:31 (Dragić 3, Jeremić 3, Rebec, Ferrell, Mulalić, Adams), Cibona 9:24 (Kapusta 5, Bundović 2, Majcunić, Vuković); osebne napake: Cedevita Olimpija 22, Cibona 28; pet osebnih: Bundović (36.).

Slovenski prvaki so se proti Ciboni morali krepko potruditi za načrtovani dve točki. Prvič so povedli šele v 16. minuti, odpor Zagrebčanov pa so dokončno strli šele v zadnjih desetih minutah, ko so se odlepili na +14.

Prva strelca Cedevite Olimpije sta bila z 19 točkami Zoran Dragić (trojke 3:7, 7 skokov) in Josh Adams (4 skoke, 4 podaje), 13 jih je dodal Alen Omić (9 skokov, 6 podaj), 12 pa Marko Jeremić (trojke 3:7).