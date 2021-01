Vrhunski Dončić z Dallasom po podaljšku slavil v Denverju

Dallas v prvem polčasu gledal v hrbet Denverju



Jokić ob zvoku sirene izsilil podaljšek



San Antonio ustavil zmagoviti niz Jezernikov

San Antonio je z razpoloženim LaMarcusom Aldridgem (28 točk) zadal poraz Los Angelesu. FOTO: Robert Hanashiro/Usa Today Sports

Rezultati lige NBA

Košarkarji Dallasa so na izjemnem obračunu po zaslugi vrhunske predstavepo podaljšku premagali Denver s 124:117 in vknjižili drugo zaporedno zmago.Luka Dončić je bil znova izjemen, prispeval je 38 točk, 13 asistenc, 9 skokov in 4 ukradene žoge, svojo statistiko pa nekoliko pokvaril z 8 izgubljenimi žogami.Za odličen obračun sta potrebna dva in tudi Denver je imel v svojih vrstah zelo razpoloženega košarkarja. To je bil, ki je tekmo sklenil z 38 točkami, 11 skoki in 4 asistencami. Ob koncu rednega dela je prevzel odgovornost za met in izsilil podaljšek, v katerem pa so bili domači neuspešni.Domačini so bili boljši na začetku tekme, Jamal Murray je v prvih petih minutah dosegel pet točk in imel največ zaslug za vodstvo z 11:2. A Dallas je hitro ujel priključek in slabe tri minute kasneje po trojki Luke Dončića izenačil na 14:14. Sledil je nov pobeg Denverja, Murray je s trojko tik pred koncem postavil izid četrtine 28:22.V drugem delu so ritem narekovali pri Denverju in po dobrih petih minutah pobegnili na dvomestno prednost (35:24). Dallas se je želel približati predvsem z meti z razdalje, a je v tem delu igre zgrešil vseg deset metov za tri točke, tako da so domačini ob glavnem odmoru vodili z 52:43. Gostje so imeli v prvih 24 minutah 9 izgubljenih žog, od tega Dončić 4.V tretji četrtini je za visok ritem Denverja skrbel Jokić, ki dosegel 8 izmed prvih 12 točk za prednost osmih točk (64:56), ko pa jev manj kot minuti dodal pet točk, so se domači oddaljili na 12 (71:59). Dallas je zahteval minuto odmora, ki se je obrestovala. Tim Hardaway Jr. je zadel dve trojki, Dwight Powell pa zadel ob prekršku in s prostim metom svoje moštvo približal na 4 (70:74). Po treh četrtinah so gostje zaostajali le za dve (76:78).Dallas je v zadnjo četrtino krenil brez Dončića, a z razpoloženim Jamesom Jonesom. Ta je dosegel prvih sedem točk svojega moštva in poskrbel za vodstvo s 83:82. Domači so odgovorili s štirimi zaporednimi točkami, gostje pa so po štirih minutah četrtine na igrišče znova poslali Luko Dončića. Ta je v slabih dveh minutah dodal dve asistenci in dopolnil dvojni dvojček (23 točk, 10 asistenc), izid pa je bil izenačen na 92:92. Minuto pred koncem je Nikola Jokić zadel enega od dveh prostih metov (107:106), njegovo moštvo pa nato zapravilo napad za povečanje prednosti. Dallasu je za zadnji napad preostalo še 7,7 sekunde, Dončić je našel osamljenega Kleberja, ki je zadel za tri, Denver pa je podaljšel izsilil s pomočjo Jokića (109:109).V podaljšku je napade Dallasa zaključeval Dončić in prispeval prvih pet točk, domači pa so uspešno vračali udarce (114:114). Ko se je ustavilo Luki, je odgovornost prevzel Josh Richardson in s petimi zaporednimi točkami svojo ekipo približal zmagi (119:114). Uspešen večer gostov je s prostima mestoma 15 sekund pred koncem zaokrožil Dončić, Mavericks so Denver zapustili s težko priborjeno zmago.Aktualni prvaki Los Angeles Lakers so v svoji dvorani izgubili proti San Antoniu s 109:118 in prekinili niz štirih zaporednih zmag.Pri San Antoniu je bil najboljši strelecz 28 točkami,jih je prispeval 19.Pri Jezernikih je bil najbolj razpoložens 27 točkami, 12 asistencami in 6 skoki,je imel 23 točk in 10 skokov.Denver Nuggets - Dallas Mavericks 117:124 (Jokić 38 točk, 11 skokov, 4 asistence, Čančar ni igral; Dončić 38 točk, 13 asistenc, 9 skokov, 8 izgubljenih žog in 4 ukradene žoge v 43 minutah)Brooklyn Nets - Philadelphia 76ers 122:109Memphis Grizzlies - Cleveland Cavaliers 90:94Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs 109:118Portland Trail Blazers - Minnesota Timberwolves 135:117