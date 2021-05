Vsi si morajo še prislužiti priložnost – tudi Omić

Razširjeni seznam slovenske reprezentance:

Jaka Blažič (Cedevita Olimpija), Vlatko Čančar (Denver Nuggets), Jakob Čebašek (Dinamo Bukarešta), Žiga Dimec (Cedevita Olimpija), Luka Dončić (Dallas Mavericks), Zoran Dragić (Baskonia), Gregor Glas (Dynamic), Gregor Horvat (Cholet), Jan Kosi (Krka), Miha Lapornik (Den Bosch), Jurij Macura (FMP), Blaž Mahkovic (Helios Suns), Edo Murić (Cedevita Olimpija), Aleksej Nikolić (Gravelines), Alen Omić (Bourg), Klemen Prepelič (Valencia), Maric Rebec (OraSi Ravenna), Luka Rupnik (Cedevita Olimpija), Žan Mark Šiško (Bayern München), Gašper Vidmar (Reyer Venezia).

, selektor slovenske moške košarkarske reprezentance, je danes razkril imena 20 košarkarjev, na katere bo računal v pripravah na kvalifikacijski turnir za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu. Na njem sta tudiin. Ob tem je poudaril, da je seznam prilagodljiv.Načrt priprav namreč otežujejo predvsem zaključki državnih prvenstev, v katerih igrajo slovenski igralci. Reprezentanca se bo začela zbirati 10. junija v Zrečah, v Kaunas, kjer bodo kvalifikacije za OI, pa bo odpotovala 25. junija. Selektor vseh reprezentantov zagotovo ne bo imel na voljo za začetek priprav, a upa, da bo lahko do 15. junija pozdravil vse vpoklicane igralce.»Pred nami je več izzivov, predvsem gre za nepredvidljivost časa prihoda igralcev. Prvenstva se pri nekaterih ne bodo končala vse do sredine junija. Drugi je ta, da bodo igralci prišli utrujeni, eni bolj drugi manj, zato bomo morali najti pravi način, kako vse uskladiti do te mere, da bomo odšli v Kaunas optimalno pripravljeni,« je poudaril selektor in trener Nymburka.Slovenska izbrana vrsta bo v času priprav odigrala dve tekmi s Hrvaško, a datuma še nista znana predvsem zaradi negotovosti izborov igralcev v obeh reprezentancah. Dogovor je, da bo ena tekma v Sloveniji, druga pa bržčas na Reki, je dejal direktor reprezentanceSekulić bi si sicer želel več pripravljalnih tekem. »Kar zadeva prijateljske tekme, bi si kot vsak trener želel več dvobojev. Nehvaležno je bilo najti tekmece ob pravem času. Če bomo v tem času našli način za še kakšno tekmo, super. Če ne, bomo tudi pri tem improvizirali,« je dejal 43-letni strateg in glede Dončića in Čančarja, ki igrata v prvem krogu končnice lige NBA, pristavil: »Njun prihod je odvisen od tega, kako daleč se bosta s svojima ekipama prebila v končnici. Dlje kot bosta igrala, slabše bodo možnosti za njun prihod. Sta pa izrazila željo, da bi zaigrala za izbrano vrsto.«Na seznamu je tudi, ki bo zapolnil eno dovoljeno mesto za naturaliziranega košarkarja. Kot pravi selektor, center francoskega Bourga z ničemer ni pogojeval svojega nastopa v kvalifikacijah. »Alen je trenutno najbolj realna opcija. Za to, da bo v Kaunasu nastopil, pa ni nobenih zagotovil. Vsi si morajo še prislužiti priložnost,« je odvrnil Sekulić.Zadnji seznam 14 igralcev za Kaunas je treba prijaviti do 21. junija. Dva dni pred prvimi tekmami bo tehnični sestanek, nato pa se bo iz tistih 14 izluščilo 12 igralcev. To je Mednarodna košarkarska zveza (FIBA) omogočila zaradi možnih zapletov, predvsem glede pozitivnih testov na koronavirus.Slovenci bodo premierni nastop na OI lovili v Kaunasu. V skupinskem delu jih čakata tekmi z Angolo in Poljsko. V drugi skupini so Litva, Venezuela in Južne Koreja.