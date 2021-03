Dončić in Dragić zaostajata za lanskimi dosežki

Pokuševski se prebija iz anonimnosti

Luka Dončić (77) se je vrnil v velikem slogu. FOTO: Soobum Im/USA Today Sports

Miami pri devetih zmagah manj

Košarkarji Dallasa in Miamija še niso dočakali nastopa svojih zadnjih okrepitevin, vendar so se razveselili okrevanjain. Z njima so se namreč vrnili v zmagovalne tirnice: teksaška zasedba je v gosteh ugnala Oklahoma City s 127:106, floridska pa je bila uspešna v New Yorku z 98:88. Obe vendarle čaka veliko dela v boju za uvrstitev v končnico lige NBA, saj sta doslej vidno zaostali za lanskimi dosežki.»Čeprav smo vodili ves čas, menim, da smo bolje igrali v drugem polčasu. Zelo dobro smo poskrbeli za kroženje žoge in se izkazali tudi v obrambi,« je poudaril Dončić, ki je izpustil dve prejšnji tekmi, eno zaradi bolečin v hrbtu in drugo zaradi slabega počutja. Čim si je opomogel, se je pridružil soigralcem ter prispeval 25 točk (met za dve 5:7, za tri 4:10, prosti meti 3:4), 3 skoke in 7 asistenc v 28 minutah igre.Eno minuto manj je na parketu prebilter pristavil 20 točk, 9 skokov in 5 asistenc. Prvi adut Oklahoma Cityja pa je bil srbski krilni center(21 točk), ki je dokaj neznan tudi na Balkanu. Po začetnem kaljenju pri Vojvodini se je namreč že leta 2015 preselil v mladinski pogon pirejskega Olympiakosa in lani igral za njegovo nadomestno moštvo v drugi grški ligi, kot 17. izbranec lanskega nabora NBA pa se pri 19 letih uspešno uveljavlja med svetovno elito s svojimi 213 cm višine in pičlimi 86 kilogrami teže.Dallas je z Dončićem za krmilom zmagal na 23 od 40 dosedanjih tekem sezone (57 odstotkov), v zadnjih 18 primerih je bil uspešen kar 14-krat (78 %). S skupno bero 24:21 (53 %) so Teksašani trenutno sedmi v zahodni konferenci, pretirano navdušeni pa ne morejo biti. Lani so v prvih 45 nastopih iztržili 28 zmag (62 %), tokrat pa imajo tudi omejene možnosti za izboljšanje izhodišča pred začetkom izločilnih bojev, saj bo redni del prvenstva krajši za deset tekem.V Ohlahoma Cityju so se vendarle prepričali, da lahko napredujejo zgolj s kolektivnim pristopom v obrambi in napadu. S skupnimi močmi so zbrali 30 asistenc, v takšnih primerih pa so domala nepremagljivi. Na tekmah z vsaj 27 asistencami je njihov izkupiček že 10:0.Opazna je tudi razlika pri Miamiju. V New Yorku je prekinil niz šestih zaporednih porazov tudi po zaslugi Gorana Dragića, ki je zaradi težav s hrbtom počival na zadnjih štirih tekmah. Ob vrnitvi je izkušeni Ljubljančan igral v začetni peterki svojega moštva ter prispeval 4 točke (za dve 2:4, za tri 0:2), 5 skokov in 2 asistenci v 24 minutah. Prvi strelec dvoboja je bil njegov prijatelj(27 točk), košarkarji s Floride pa so po 23. zmagi v 47 dvobojih sezone ostali na osmem mestu v vzhodni konferenci, a z 49-odstotno uspešnostjo precej zaostajajo za iztržkom iz prejšnje sezone, ki so jo začeli z razmerjem 32:15 (68 %).»Lepo je, da lahko znova računamo tudi na Gorana. Zadnje skupne treninge je prestal brez težav, zato sem prepričan, da nam bo v veliko pomoč pri poskusu vzpona po lestvici,« je zadovoljen Miamijev trener