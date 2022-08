Slovenija je po tretji četrtini boljša od Estonije s 77 proti 63

Današnja tekma v dvorani Zlatorog je za slovenske košarkarje tudi priložnost za obujanje spominov. Z Estonijo so se doslej srečali le na postajah do EP 1993 in 1995 ter na eurobasketu '93, ko sta bila njena aduta Martin Müürsepp (v sezoni 1996/97 član Miamija v ligi NBA, naslednje leto je igral za Dallas) in Aivar Kuusmaa, in brez težav zmagali na vseh štirih tekmah.

Estonci, ki so zasedli 15. mesto na olimpijskih igrah 1936 in se vselej zaman poskušali uvrstiti na svetovno prvenstvo, bodo letos šestič nastopili med elito stare celine s samostojno reprezentanco; v tem tisočletju tretjič po letih 2001 (11. mesto) in 2015 (20.) V kvalifikacijah so si pod vodstvom krila Siim-Sanderja Veneja (povp. 18,5 točke) iz jeruzalemskega Hapoela, centra Maik-Kaleva Kotsarja (18,3) iz španske Baskonie in branilca Kristiana Kullamäeja (16) iz Lietkabelisa razdelili izkupiček z Italijo in Severno Makedonijo, dvakrat pa so gladko izgubili s pozneje izključeno Rusijo. V prvem delu kvalifikacij za SP so presenetili Nemčijo v gosteh in doma ugnali Poljsko.

Pari 1. kola 2. dela kvalifikacij za SP, skupina J, danes: Slovenija – Estonija (Celje, 20.30), Finska – Izrael (79:73), Švedska – Nemčija (50:67); nedelja: Nemčija – Slovenija (München, 15), Estonija – Finska (17), Izrael – Švedska (20).

Na SP se bodo uvrstila prva tri moštva iz vsake skupine.