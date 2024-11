Z zmago so košarkarice Celja kronale slavje ob tridesetletnici

V nadaljevanju preberite:

»Čestitke dekletom za zmago, prvi polčas smo odigrali malce preveč v krču, tudi nedisciplinirano v določenih situacijah. V drugem polčasu smo dvignili zbranost na najvišji nivo, temu primeren tudi končni rezultat,« je po tekmi 5. kola regionalne ženske košarkarske lige WABA dejal Damir Grgić, trofejni trener Celjank, ki so doma s kar 99:60 premagale beograjski Partizan ter tako potrdile primat na področju nekdanje skupne države.

»Zelo veliko ljudi nas je prišli podpret, veliko energije smo dobile,« je dodala slovenska reprezentantka Lea Bartelme, ki je k zmagi dodala 18 točk in 10 podaj. Uspeh je bil pika na prazniku košarke v Celju, kjer so pred tekmo slovesno proslavili 30 let izjemnega dela in rezultatov. »23. junija 1994 se je zgodil prelomni trenutek v zgodovini celjske in slovenske ženske košarke. Na ustanovni skupščini je bil ustanovljen Ženski košarkarski klub Celje.

Prvi predsednik je postal Franc Ramšak,« piše v biltenu, ki so ga izdali ob 30-letnici kluba. Pa ne le to: pod budnim očesom Uroša Kranjca, športnega direktorja Celjank, je v dvorani nastal tudi t.i. klubski muzej in dvorana slavnih (Hall of Fame) ŽKK Cinkarne Celje. Razlog več, da so se na sredini tekmi zbrale vse generacije, ki so v minulih treh desetletjih zagospodarile v Sloveniji in v regiji, močan pečat pa pustile vse tja do Amerike in Rusije.