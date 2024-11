Izjemen debi Jessice Shepard za pomembno slovensko zmago

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je z obilico optimizma vstopila v ključni del kvalifikacij za preboj na EP prihodnje leto, na krilih nove okrepitve Jessice Shepard pa so na Finskem brez težav s 84:62 premagale domačinke in si ustvarile lepo popotnico za nedeljsko tekmo z Madžarsko na Kodeljevem.

FOTO: Fiba

Slovenke so tekmo slabše začele, nato pa je v ospredje stopila nova naturalizirana košarkarica, ki je ob debiju v dresu Slovenije dosegla kar 29 točk in 23 skokov, s statističnim indeksom 46 je bila daleč najboljša na parketu. »Vesela sem, da se je prvenec tako dobro iztekel. V prvem polčasu so nam tekmice narekovale ritem igre, nato pa smo prevzele pobudo in zasluženo prišle do visoke zmage. Zdaj komaj čakam, da se predstavim še slovenski publiki v Ljubljani,« proti nedelji in ključnem dvoboju z Madžarsko na Kodeljevem (18.00) že pogleduje Američanka, ki je prevladovala pod košem. Že v prvem polčasu je dosegla 19 točk in 16 skokov.

FOTO: Fiba

Eva Lisec, kapetanka slovenske reprezentance: »Pričakovale smo težko tekmo. Na začetku so Finke igrale zelo čvrsto, v drugem polčasu pa smo pokazale svojo kakovost in prepričljivo prišle do zmage, s katero smo naredile nov korak proti evropskemu prvenstvu. Razmišljati moramo le o naslednji tekmi, se pravi verjetno ključnem dvoboju z Madžarkami v nedeljo pred domačim občinstvom.«

Slovenke so bile ob polčasu še v zaostanku, nato pa so prevzele pobudo in prednost je iz minute v minuto naraščala. Visoka razlika ni nepomembna, lahko bi bila jeziček na tehtnici v lovu za eno od štirih vozovnic, ki bodo pripadle drugouvrščenim reprezentancam, v kolikor Slovenkam ne bi uspelo zasesti prvega mesta v skupini.