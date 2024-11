Z zmago nad Madžarsko so si Slovenke odprle pot na eurobasket

Slovenske košarkarice so na Kodeljevem še nadgradile zmago na Finskem in v lepi navijaški kulisi v dvoboju za vrh kvalifikacijske skupine B premagale Madžarsko s 74:67.

Na prvi tekmi lani so bile Madžarke boljše za kar 19 točk, a je Slovenija zdaj veliko močnejša in zrelejša ekipa. Znova je izstopala Jessica Shepard s 17 točkami in prav toliko skoki, v zadnji četrtini, ko so se Madžarke nevarno približale, pa je slovenski voz z osmimi točkami potegnila Zala Friškovec, s 23 tudi prva strelka tekme.

Zala Friškovec je bila tokrat odlična pri metu, dosegla je 23 točk. FOTO: Fiba

Slovenija se je veselila zmage, s katero so se košarkarice zavihtele na vrh skupine in so zelo blizu preboju na eurobasket prihodnje leto. Na zadnjih dveh tekmah kvalifikacij bodo gostovale v Bolgariji in gostile košarkarice Finske. Na obeh tekmah bodo Slovenke v vlogi favoritinj, a bo potrebno obe odigrati z veliko mero pazljivosti, saj so prav Bolgarke presenetile Madžarke in omogočile slovenskim košarkaricam, da so z današnjim uspehom prehitele Madžarke na vrhu kvalifikacijske skupine B.

Na eurobasket prihodnje leto se uvrstijo vse zmagovalke skupin in štiri najboljše drugouvrščene reprezentance.